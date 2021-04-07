Стильное жилье хочет каждый владелец. В первую очередь для этого необходимо тщательно продумать декор.

Именно декорирование позволят полностью видоизменить квартиру или дом. Что нужно учесть – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Детали интерьера – это отражение внутреннего мира владельца. Независимо от выбранного стиля и цветовой палитры, именно аксессуары больше всего влияют на общее впечатление от комнаты,

– отметила Пашковская.

Как грамотно декорировать интерьер

1. Удобство и практичность

По словам дизайнера интерьера, этот пункт должен быть на первом месте. Покупая любой аксессуар в квартиру или дом, в первую очередь необходимо взвесить, будет ли вам комфортно и уютно находиться в этом помещении.

Интерьер должен быть комфортным для всех жильцов / Фото pinterest

2. Чувство меры

Анна Пашковская уточнила, что загромождение квартиры, даже если это будут уникальные, эксклюзивные и дорогие вещи, испортит впечатление о доме. По ее словам, вкус хозяев определяется их чувством меры.

В стильном интерьере не должно быть ничего лишнего / Фото pinterest

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3. Уделяйте внимание свету

Одним из самых важных аспектов в интерьере является свет. Он должен завершать всю композицию обустройства помещения. Рекомендуется использовать несколько сценариев освещения.

Используйте в квартире несколько сценариев света / Фото pinterest