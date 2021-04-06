Покраска стен – актуальное и востребованное решение для квартиры и дома. Такой вариант обходится дешевле, чем обои, и легко обновляется в случае необходимости.

Многие, говоря о покраске жилья, представляют обычные однотонные стены. Однако существуют интересные и трендовые решения, о которых рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

Интересно Ванная комната в белом цвете: особенности, преимущества и недостатки

Существует множество различных вариантов покраски стен и это не всегда привычный "бежевенький",

– отметила Морозова.

Градиентная покраска стен

По словам дизайнера интерьера, этот прием часто используется. Выбранный "цвет постепенно бледнеет и размывается или плавно перетекает в другой". Такое решение – свежий и акцентный подход, который позволят иначе взглянуть на возможности покраски.

Акцентная стена

В этом случае одна стена окрашивается в контрастный цвет, а остальные – в пастельные. Виктория Морозова уточнила, что это – отличный декоративный прием.

Акцентная стена – отличное решение для нескучного интерьера / Фото pinterest

Читайте Как организовать хранение в спальне: 5 отличных идей

Геометрическая покраска

Дизайнер интерьера отметила, что геометрические формы находятся в тренде. В помещении можно использовать как яркие цвета, которые противопоставляются друг другу, так и пастельные, близкие по оттенку.

Геометрическая покраска может быть в разных цветах / Фото pinterest

Орнамент

При помощи трафаретов на однородную покраску можно нанести паттерн орнамента. Используйте яркие или пастельные цвета красок, но ограничьте выбор 3-4 оттенками,

– уточнила Виктория Морозова.

Фактурная покраска

Такой прием реализуется при помощи использования различных инструментов: валиков, шпателей. Визуально такой эффект может напоминать декоративную штукатурку.