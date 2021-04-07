Балкон и лоджия являются неотъемлемой частью квартиры и дома. Поэтому они также требуют правильного обустройства и оформления.

Стилистика жилья должна быть выдержана, в том числе на балкон и лоджии. Как этого добиться и что еще нужно учесть – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Если у вас есть желание преобразить свой балкон и хочется хотя бы летом видеть это пространство уютным, как в Швеции или Дании, читайте и сохраняйте,

– отметила Пашковская.

Как организовать пространство на балконе или лоджии

1. Ориентируйтесь на интерьер помещения, примыкающего к балкону

По словам дизайнера интерьера, стилистику жилья важно выдерживать в каждом помещении. Например, если в спальне преобладает монохром (например, черный и бежевый цвета) – для балкона или лоджии следует выбрать эти же оттенки. Это может быть мебель или декоративные элемены (подушки, пледы и пр.).

2. Обыграйте вид с балкона

Довольно часто обзор из квартиры или дома не совсем такой, как хотелось бы. Однако можно подметить интересные особенности и подчеркнуть их некоторыми деталями из новой обстановки.

Например, если напротив стоит дом из коричневого кирпича, подберите терракотовые горшки для растений. Другая параллель – жестяные горшки: они перекликаются с серым цоколем,

– пояснила дизайнер интерьера.

Правильный подход к оформлению сделает балкон уютным и комфортным / Фото pinterest

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3. Выстраивайте обстановку на контрастах

В оформлении важно помнить о контрастах. По словам Анны Пашковской, "яркие предметы гармонично раскроются на фоне более спокойных, а темные хорошо поддержать светлыми – и наоборот". Она уточнила, что это правило является универсальным и подойдет для любого помещения.

Правильные контрасты украсят балкон / Фото pinterest

4. Растения

Живые растения придадут свежести и живости интерьеру. Однако выбирайте максимально неприхотливые растения.

5. Уличная мебель и водоотталкивающие ткани

Этот совет от дизайнера интерьера подойдет тем, кто хочет преобразить незастекленный балкон.

Чтобы все лето не пришлось выносить-заносить на балкон кресла и подушки, стараясь уберечь их от непогоды, выбирайте мебель для outdoor-зон. Самые популярные материалы кресел, стульев, и столиков – тик, акация, искусственный ротанг, обработанные специальными пропитками, и, конечно, металл,

– резюмировала Анна Пашковская.