Если у вас есть домашние любимцы, ремонт в квартире нужно продумать более тщательно.

Какие нюансы следует учесть, имея четвероногих друзей, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.

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Подранные обои, испорченный диван и деревянная мебель. Но любимому котику простят итальянскую мебель, а любимой собаке – дорогущий паркет. Хотя, если вы только делаете ремонт, есть пару деталей, на которые стоит обратить внимание, – отметили дизайнеры интерьера.

Что учесть во время ремонта жилья с домашними животными

Обои

При выборе обоев откажитесь от вспененного винила. Он не выглядит красиво и, по словам дизайнеров интерьера, "работает как красная тряпка для котов".

Если у вас есть домашние животные, отнеситесь серьезно к подбору материалов / Фото super-sad

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Ткань

Откажитесь от мебели с обивкой из материала с выраженным переплетением. В нем застревают когти животных. Если у вас есть кошка – выбирайте ткани "антикоготь". Такая мебель останется в приглядном виде даже спустя несколько лет.

Ткань "антикоготь" позволит сохранить мягкую мебель в приглядном виде / Фото freepik

Плинтус под потолком

Кошки очень любят забираться на шкафы, поэтому следует избегать потолочных плинтусов из пенопласта или пенополистирола.