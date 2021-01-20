Ремонт в квартире или доме – процесс не только сложный морально, но и финансово затратный.

Как можно сэкономить на ремонте недвижимости, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.

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Как можно сэкономить во время ремонта

1. Начинайте ремонт с полной планировкой жилья, где будет размечена расстановка мебели и все размеры. В такой ситуации строители будут знать, что делать, а вам не придется покупать лишнего.

2. Приобретая материалы и предметы, выбирайте украинских производителей. Несмотря на различные стереотипы, отечественные производители делают не хуже.

Выбирайте украинских производителей – это поможет сэкономить / Фото dstroy

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3. Для стен используйте краску или однотонные обои – они обойдутся дешевле, чем другие варианты отделки. Акцентной сделайте только одну стену.

4. Покупайте готовую мебель. Приобретая модельную кухню, можно очень хорошо сэкономить. Помните, что для этого у вас должна быть планировка со всеми размерами.