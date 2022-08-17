По понятным причинам часть переселенцев пыталась найти бюджетное жилье. Как правило – это квартиры советского типа без ремонта или заброшенные комнаты в общежитиях. Но неудовлетворительные условия жизни могут стать триггером, который будет угнетать и будут мешать восстанавливаться. Так что даже небольшие перемены пойдут арендаторам в пользу, пишет 24 канал.
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Покрасьте стены
Покраска стен – самый простой способ обновить квартиру / Фото unsplash
Если вы стремитесь к серьезным изменениям, начните с цвета стен. Стоимость 14 килограммов краски стартует от 480 гривен. Однако на сколько площади ее хватит, зависит от ряда факторов – типа самой краски, поверхности, способа нанесения и так далее.
Лучше выбирать бежевые или серые оттенки. Так их будет легче соединить с любой мебелью. Также дизайнеры утверждают, что матовые краски дольше сохранят первоначальный вид.
Замените обивку мебели и добавьте текстиль.
Реставрация поможет сэкономить на покупке новой мебели / Фото unsplash
Быстро обновить интерьер поможет новая обивка мебели. Этим занимаются как компании, так и частные профессионалы. В среднем, перетяжка стульев обойдется в 130 гривен, дивана – 500 – 800 гривен, замена пружинного блока – до 500 гривен. Это в разы дешевле, чем покупка новой мебели, к тому же вы самостоятельно сможете подобрать плотные и износоустойчивые ткани.
Параллельно подумайте над покупкой декоративного текстиля – шторы из натуральных тканей, пледы и подушки можно найти на секонд-хендах, а также на сайтах, где перепродают вещи для дома.
Купите постеры или картины
Картины и фото в рамках помогут перекрыть старые стены / Фото unsplash
На Shafa, OLX, Prom и Aliexpress можно найти много неожиданных мелочей на любой бюджет. К примеру, стильные постеры, картины, рамки, а также хендмейд-декор. Цены на них стартуют от 150 гривен.
Кроме того, можно самостоятельно напечатать изображения из интернета, которые вам нравятся.
Поиграйте со светом
Современные люстры и светодиодные ленты способны модернизировать пространство / Фото unsplash
Люстры быстро выходят из моды. Вы можете заменить их новыми, что быстро освежит интерьер.
Однако это – не единственный источник света, так что если лишних средств нет, а добавить в квартиру уюта хочется – на помощь придут гирлянды и светодиодные ленты. Первые – идеальный вариант для спальни, вторые – для подвесных полок на кухне.