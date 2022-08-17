Зі зрозумілих причин частина переселенців намагалася знайти бюджетне житло. Як правило – це квартири радянського типу без ремонту або занедбані кімнати в гуртожитках. Проте незадовільні умови життя можуть стати тригером, який пригнічуватиме та перешкоджатиме відновленню. Тож навіть невеликі перетворення підуть орендарям на користь, пише 24 канал.

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Пофарбуйте стіни



Фарбування стін – найпростіший спосіб оновити квартиру / Фото unsplash

Якщо ви прагнете серйозних змін, розпочніть з кольору стін. Вартість 14 кілограмів фарби стартує від 480 гривень. Проте на скільки площі її вистачить залежить від ряду факторів – типу самої фарби, поверхні, способу нанесення тощо.

Найкраще обирати бежеві або сірі відтінки. Так їх буде легше поєднати із будь-якими меблями. Також дизайнери стверджують, що матові фарби довше збережуть початковий вигляд.

Замініть оббивку меблів та додайте текстилю



Реставрація допоможе зекономити на купівлі нових меблів / Фото unsplash

Швидко оновити інтер'єр допоможе нова оббивка меблів. Цим займаються як компанії, так і приватні майстри. В середньому перетяжка стільців обійдеться у 130 гривень, дивана – 500 – 800 гривень, заміна пружинного блоку – до 500 гривень. Це в рази дешевше, ніж купівля нових меблів, до того ж ви самостійно зможете підібрати щільні та зносостійкі тканини.

Паралельно подумайте над купівлею декоративного текстилю – штори з натуральних тканин, пледи та подушки можна знайти на секонд-хендах, а також сайтах, де перепродають речі для дому.

Придбайте постери чи картини



Картини та фото у рамках допоможуть перекрити старі стіни / Фото unsplash

На Shafa, OLX, Prom та Aliexpress можна знайти багато неочікуваних дрібниць на будь-який гаманець. Приміром, стильні постери, картини, рамки, а також хендмейд-декор. Ціни на них стартують від 150 гривень.

Крім того, можна самостійно видрукувати зображення з інтернету, які вам подобаються.

Пограйтеся зі світлом



Сучасні люстри та світлодіодні стрічки здатні модернізувати простір / Фото unsplash

Люстри досить швидко виходять з моди. Ви можете замінити їх на нові, що швидко освіжить інтер'єр.

Проте це – не єдине джерело світла, тож якщо зайвих коштів немає, а додати у квартиру затишку хочеться – на допомогу прийдуть гірлянди та світлодіодні стрічки. Перші – ідеальний варіант для спальні, другий – для підвісних полиць на кухні.