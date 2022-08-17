Как прокачать устаревший интерьер: 4 бюджетные идеи

Полномасштабное нападение россии запустило мощную миграцию внутри страны. В этих условиях долгосрочная аренда жилья стала спасением для тысяч украинцев.

По понятным причинам часть переселенцев пыталась найти бюджетное жилье. Как правило – это квартиры советского типа без ремонта или заброшенные комнаты в общежитиях. Но неудовлетворительные условия жизни могут стать триггером, который будет угнетать и будут мешать восстанавливаться. Так что даже небольшие перемены пойдут арендаторам в пользу, пишет 24 канал.

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Покрасьте стены



Покраска стен – самый простой способ обновить квартиру / Фото unsplash

Если вы стремитесь к серьезным изменениям, начните с цвета стен. Стоимость 14 килограммов краски стартует от 480 гривен. Однако на сколько площади ее хватит, зависит от ряда факторов – типа самой краски, поверхности, способа нанесения и так далее.

Лучше выбирать бежевые или серые оттенки. Так их будет легче соединить с любой мебелью. Также дизайнеры утверждают, что матовые краски дольше сохранят первоначальный вид.

Замените обивку мебели и добавьте текстиль.



Реставрация поможет сэкономить на покупке новой мебели / Фото unsplash

Быстро обновить интерьер поможет новая обивка мебели. Этим занимаются как компании, так и частные профессионалы. В среднем, перетяжка стульев обойдется в 130 гривен, дивана – 500 – 800 гривен, замена пружинного блока – до 500 гривен. Это в разы дешевле, чем покупка новой мебели, к тому же вы самостоятельно сможете подобрать плотные и износоустойчивые ткани.

Параллельно подумайте над покупкой декоративного текстиля – шторы из натуральных тканей, пледы и подушки можно найти на секонд-хендах, а также на сайтах, где перепродают вещи для дома.

Купите постеры или картины



Картины и фото в рамках помогут перекрыть старые стены / Фото unsplash

На Shafa, OLX, Prom и Aliexpress можно найти много неожиданных мелочей на любой бюджет. К примеру, стильные постеры, картины, рамки, а также хендмейд-декор. Цены на них стартуют от 150 гривен.

Кроме того, можно самостоятельно напечатать изображения из интернета, которые вам нравятся.

Поиграйте со светом



Современные люстры и светодиодные ленты способны модернизировать пространство / Фото unsplash

Люстры быстро выходят из моды. Вы можете заменить их новыми, что быстро освежит интерьер.

Однако это – не единственный источник света, так что если лишних средств нет, а добавить в квартиру уюта хочется – на помощь придут гирлянды и светодиодные ленты. Первые – идеальный вариант для спальни, вторые – для подвесных полок на кухне.