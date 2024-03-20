Самые популярные округа в США: куда в 2023 году массово переезжали американцы
20 марта 2024, 17:03Читати новину українською
Источник:Realtor
В течение 2023 года американцы чаще всего переезжали на юг страны, особенно во Флориду и Техас. И это связано не только с тем, что там теплая зима.
Американские риелторы говорят, что во Флориде и Техасе дешевле дома, ниже стоимость жизни и, конечно, теплые зимы. И только в определенных округах численность населения выросла примерно на 60%. Как правило, там, где густо населено, жителей стало еще больше.
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Десять мест, куда американцы переезжают чаще всего
- Округ Полк, Флорида
- Средняя стоимость жилья в округе в феврале: 350 000 долларов.
- Количество миграций в 2023 году: 26 029.
- Округ Монтгомери, Техас
- Средняя стоимость жилья: 360 020 долларов.
- Количество миграций в 2023 году: 25 501.
- Округ Паско, Флорида
- Средняя стоимость жилья: 364 311 долларов.
- Количество миграций в 2023 году: 23 750.
- Округ Коллин, Техас
- Средняя стоимость жилья: 547 960 долларов.
- Количество миграций в 2023 году: 20 749.
- Округ Дентон, Техас
- Средняя стоимость жилья: 512 500 долларов.
- Количество миграций в 2023 году: 19 262.
- Округ Вильямсон, Техас
- Средняя стоимость жилья: 496 808 долларов.
- Количество миграций в 2023 году: 17 943.
- Округ Пинал, Аризона
- Средняя стоимость жилья: 406 500 долларов.
- Количество миграций в 2023 году: 17 463.
- Округ Форт-Бенд, Техас
- Данных о средней стоимости жилья не указано.
- Количество миграций в 2023 году: 15 757.
- Округ Мэрион, Флорида
- Средняя стоимость жилья: 424 968 долларов.
- Количество миграций в 2023 году: 15 167.
- Округ Хорри, Южная Каролина
- Средняя стоимость жилья: 324 900 долларов США.
- Количество миграций в 2023 году: 15 061.
Во Флориде едва ли не самый большой рост численности населения за 2023 год. Почти все округа в штате имеют плюсовые показатели. Только в трех из них число жителей уменьшилось.