В десяти промзонах Львова запретят строительство жилья: список
Источник:Zaxid.net
Во Львове расширили официальный перечень городских промышленных зон, где запрещено строительство жилья и изменение назначения земли. Раньше в городе их было четыре.
В частности, на заседании сессии 30 ноября депутаты поддержали изменения к определению "Об утверждении Программы перспективного развития промышленных зон Львова". В этом решении ранее были указаны четыре промышленных зоны Львова, где запрещено изменять целевое назначение земли.
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Прежде запрет распространяется на:
- промышленную зону "Рясне-2";
- промышленную зону "Рясне",
- промышленную зону "Сигновка",
- промышленную зону "Зеленая – Пимоненко – Сичинского".
Депутаты дополнили этот список еще 6 промзонами:
- промышленная зона "Богдана Хмельницкого – Промыслова",
- промышленная зона "Городоцкая 172 – 174",
- промышленная зона "Земельная – Ковальская",
- промышленная зона "Бескидская – Гайдучка",
- промышленная зона "Пасечная – Зеленая",
- промышленная зона "Надежная – Вулецка – Межевая – Зеленая".
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Программы перспективного развития промышленных зон во Львове / Фото Zaxid.net
На этих территориях запрещено изменять целевое назначение земли в ближайшие 15 – 25 лет.