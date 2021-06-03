В ближайшее время оригинальное заведение откроется на пляже Портминстер. Как оно выглядит – смотрите ниже.

Интересно В каком районе Киева купить квартиру: где удобно и комфортно жить

Что известно о необычном пабе

Идея построить паб из таких материалов принадлежит эксперту по экологическому строительству Молли Уинделс-Лайт. Все конструкции для заведения создавались вручную. На пляже появилась стена из песка из глины, возле нее поставили барную стойку и 6 зон со столами и сидениями.

Необычный паб появился на пляже / Фото Daily Mail

Читайте В Японии устроили масштабную распродажу жилья: что можно купить за 500 долларов

Как будет работать паб

По словам автора проекта, заведение из натуральных материалов не только идеально подходит для общения, но и позволяет сохранить связь с природой. Паб проработает до 7 июня 2021 года. После этого объекты уберут с пляжа, но смогут использовать повторно.

Заведение построено из песка, глины, дерева и бамбука / Фото Daily Mail

По мнению авторов, проект позволит сохранить связь с природой / Фото Daily Mail

Как выглядит паб из песка и глины – смотрите на видео: