Стильный балкон в квартире: лучшие идеи для оформления
Балконы в квартирах ранее использовались как склад для ненужных вещей и предметов. Однако в последние годы все изменилось – балконы стали красивой и функциональной частью жилья.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Как сделать балкон стильным и комфортным, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Все эти идеи будут идеальным решением для утепленных балконов и лоджий, но и для обычных вариантов можно их рассмотреть и с удовольствием использовать в теплое время,
– отметила Петайкина.
Что разместить на балконе
Мягкий уголок
Этот предмет мебели может стать отличной зоной на балконе. С его помощью можно обустроить место для чтения.
Небольшой уголок позволит насладиться тишиной / Фото dizajnroom
Подвесное кресло
Еще один способ сделать балкон местом для отдыха. Подвесное кресло – это не только красиво и стильно, но и поможет расслабиться после трудового дня.
Подвесное кресло – элемент, который поднимет настроение после рабочего дня / Фото salon
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Рабочее место
Если вы хотите рационально использовать место на балконе, обустройте там рабочую зону. Это может быть удобный компактный стол, полки и кресло.
Рабочая зона может быть небольшой, но уютной / Фото trizio
Сушка
Можно организовать сушку и глажку вещей на балконе. Складывающиеся варианты позволят освободить пространство,
– порекомендовала Анна Петайкина.
Столик
Стол-подоконник позволит наслаждаться видом во время завтрака, обеда и ужина.
Во время приема пищи можно наслаждаться видом на город / Фото dekoriko
Система хранения
Если у вас много вещей, предусмотрите на балконе закрытую систему хранения. Она позволит спрятать все нужное.
Выбирайте один вариант или комбинируйте. Все подойдут для утепленных лоджий и балконов, некоторые варианты станут отличными решениями для летнего времени на обычных балконах,
– резюмировала дизайнер интерьера.
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