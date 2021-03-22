Выглядит круто: светодизайнер показала трендовый прием в интерьере
С каждым годом в дизайне интерьера появляются новые тренды и модные решения. Одним из них является теневой шов вместо стыков.
Источник:Инстаграм Татьяны Можаровской
Что это такое и как правильно использовать теневой шов вместо стыков в интерьере, рассказала светодизайнер Татьяна Можаровская.
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Трендовый прием в дизайне – создавать теневой шов вместо стыков. Выглядит здорово! И производители пошли дальше: стали предлагать варианты алюминиевого профиля для теневого шва с возможностью монтировать LED-ленту на профиль,
– отметила Можаровская.
Особенности ленты и ее монтажа
По словам светодизайнера, существуют различные варианты профилей, поэтому и способы установки ленты в профиль также есть разные. При этом от вида монтажа зависит эффект освещения. В частности, разница освещения заключается в вариантах переотражения лучей и интенсивности света в какой-то части плоскости.
Татьяна Можаровская пояснила, что в случае использования матового рассеивателя с не мощной лентой, получится мягкий рассеянный свет. Световая полоса может углубляться, быть установлена вровень или монтироваться на полочке профиля.
Теневой шов вместо стыка – трендовый прием в интерьере / Фото pikabu
Если использовать полочки с непрямым свечением – свет будет мягким, так как наибольшая интенсивность попадет на ту часть, которая скрыта от глаз. При этом, чем глубже полочка, где установлена лента с матовым рассеивателем, тем меньшей интенсивности будет освещение.
Свет будет мягким, если использовать матовый рассеиватель / Фото stroy-podskazka
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LED-лента, которая закладывается в профиль, подключается к сети через драйвер. Он в свою очередь прячется за потолком.
Теневой профиль-плинтус с освещением может быть использован для подсветки периметра полов. Важно использовать не мощную ленту. Такая подсветка может отлично служить навигационным освещением ночью,
– добавила Татьяна Можаровская.
Профиль-плинтус – отличное решение для ночного освещения / Фото design-homes
Она пояснила, что выбрать можно любой профиль, но важно учитывать, что полочки – это всегда пыль.
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