С каждым годом в дизайне интерьера появляются новые тренды и модные решения. Одним из них является теневой шов вместо стыков.

Что это такое и как правильно использовать теневой шов вместо стыков в интерьере, рассказала светодизайнер Татьяна Можаровская.

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Трендовый прием в дизайне – создавать теневой шов вместо стыков. Выглядит здорово! И производители пошли дальше: стали предлагать варианты алюминиевого профиля для теневого шва с возможностью монтировать LED-ленту на профиль,

– отметила Можаровская.

Особенности ленты и ее монтажа

По словам светодизайнера, существуют различные варианты профилей, поэтому и способы установки ленты в профиль также есть разные. При этом от вида монтажа зависит эффект освещения. В частности, разница освещения заключается в вариантах переотражения лучей и интенсивности света в какой-то части плоскости.

Татьяна Можаровская пояснила, что в случае использования матового рассеивателя с не мощной лентой, получится мягкий рассеянный свет. Световая полоса может углубляться, быть установлена вровень или монтироваться на полочке профиля.

Теневой шов вместо стыка – трендовый прием в интерьере / Фото pikabu

Если использовать полочки с непрямым свечением – свет будет мягким, так как наибольшая интенсивность попадет на ту часть, которая скрыта от глаз. При этом, чем глубже полочка, где установлена лента с матовым рассеивателем, тем меньшей интенсивности будет освещение.

Свет будет мягким, если использовать матовый рассеиватель / Фото stroy-podskazka

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LED-лента, которая закладывается в профиль, подключается к сети через драйвер. Он в свою очередь прячется за потолком.

Теневой профиль-плинтус с освещением может быть использован для подсветки периметра полов. Важно использовать не мощную ленту. Такая подсветка может отлично служить навигационным освещением ночью,

– добавила Татьяна Можаровская.

Профиль-плинтус – отличное решение для ночного освещения / Фото design-homes

Она пояснила, что выбрать можно любой профиль, но важно учитывать, что полочки – это всегда пыль.