Некоторые из них быстро надоедают и уходят в прошлое, другие – остаются актуальными на годы. О таких рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Как же мне нравятся все тренды. Они такие эстетичные и гармоничные. Все сугубо индивидуально, но если вам эти тренды откликаются, то берите на заметку,

– отметила Петайкина.

Кухонные тренды, которые долго будут актуальными

Каменный век

Мрамор на кухне – актуальный и модный прием. По словам дизайнера интерьера, чем более четкие прожилки – тем лучше.

Черный цвет

Черный считается цветом роскоши и уюта. В тренде – сочетание черный + дерево.

Черный в сочетании с деревом – трендовое решение в оформлении кухни / Фото pinterest

Палитра

По словам дизайнера интерьера, здесь не существует никаких правил. Это может быть цветной фасад или стена. Важно понимать, что это решение не на один день, поэтому лучше выбирать любимый цвет.

Спокойные оттенки – оптимальный вариант для кухни / Фото pinterest

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Дерево

Деревянные фасады – снова в тренде. Анна Петайкина рекомендует выбирать светлый орех или мелкозернистый ясень.

Фасады без ручек

Дизайнер интерьера отметила, что мебель без ручек выглядит лаконично и обтекаемо. Существуют различные механизмы, которые позволяют отказаться от ручек.

Фасады без ручек – это стильно и удобно / Фото pinterest

Золото

Мойки теперь отвечают не только за функционал, но и за стиль. Золотую раковину можно поддержать фурнитурой в цвет,

– уточнила дизайнер интерьера.