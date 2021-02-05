Спальня – комната, в которой человек отдыхает и расслабляется, поэтому она должна быть комфортной, уютной и удобной.

Как дизайн спальни влияет на сон человека, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.

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Как дизайн спальни влияет на сон?! Очень просто: для хорошего сна вам важны не вензеля на стенах (хотя, если они по душе, то почему бы и да), а в первую очередь важен комфорт кровати и матраса с подушкой,

– отметила Колечкина.

Что нужно для комфорта и уюта в спальне

Качественный матрас. К его выбору нужно отнестись очень ответственно, и обязательно протестировать перед покупкой.

Свет. Освещение – нюанс, который также нужно продумать на этапе ремонта. Во время сна вам ничего не должно мешать. Кроме того, отличным вариантом для спальни являются ролеты-блекауты с электроприводом, что "позволяет одним нажатием кнопочки обеспечить комфортную темноту и хорошо выспаться".

Спальня должна быть максимально комфортной для отдыха / Фото ivd

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Температура воздуха и влажность. Эти моменты можно откорректировать с помощью кондиционера и увлажнителя воздуха. Важно: помните, что кондиционеры нуждаются в чистке.

Текстиль. По словам дизайнера интерьера, для спальни следует выбирать натуральные ткани с натуральными красителями. Это могут быть: сатин, лен, полированный хлопок и пр.

Только вспомните момент, когда ложитесь спать, и ваше первое касание подушки... На протяжении всего сна (а это треть жизни и, думаю, не зря мы так устроены, что говорит о важности этого процесса) вы контактируете с выбранными вами тканями,

– резюмировала Колечкина.