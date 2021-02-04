Зонирование в однокомнатной квартире можно сделать с помощью нескольких способов. Выбор зависит от личных предпочтений и целей.

Источник: инстаграм Анны Колечкиной

Какие варианты наиболее популярны и востребованы, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.

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По словам Колечкиной, сделать из однокомнатной квартиры открытое пространство с функциональными зонами не всегда просто. Однако существует много интересных и оригинальных способов в зависимости от потребностей и целей заказчиков.

Как зонировать однокомнатную квартиру

Перегородки и раздвижные двери

Перегородки могут быть из различного материала (металла, дерева, стекла или гипсокартона). Дизайнер интерьера пояснила, что конструкции из гипсокартона – отличный вариант, но он требует дополнительных строительных работ. В то же время раздвижные двери или сквозные перегородки пропускают свет. Если в комнате только одно окно, больше подойдет раздвижная перегородка с окошками.

Текстиль

В зависимости от итоговой цели владельцев, выбирают легкие занавески или плотные шторы. Последний вариант поможет создать атмосеру для спокойного отдыха, а полупрозрачные занавески сделают помещение просторным и воздушным. Этот прием используется вместе с другими способами зонирования.

Планировочное решение

Можно уменьшить жилую комнату и расширить кухню, где выделить зону столовой и гостиной.

Мебель

Для зонирования можно использовать, например, шкаф или же барная стойка, которая не только отделит кухню от гостиной, но и заменит обеденный стол.

Предметы мебели позволят отгородить нужную зону / Фото trizio

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Ниша

Этот вариант хорошо подойдет для размещения кровати. Также там можно обустроить рабочий стол с полками или гардеробную с раздвижными дверями. Таким образом можно обойтись без перегородок.

Подиум

Если в квартире высокие потолки, на подиуме можно организовать гостиную, рабочий кабинет или детский уголок. Также можно продумать места для хранения.

Подиум также может быть вариантом зонирования / Фото trizio

Цветовая гамма

Для того чтобы зонировать пространство цветом отделки стен и потолка, используйте близкие оттенки или сыграйте на контрасте.

Фактуры

Материалы разной фактуры на полу и стенах – еще один отличный способ зонирования.