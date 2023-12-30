5 идей для дизайна ванной комнаты любого размера: беспроигрышные варианты

Дизайн ванной комнаты обязательно присутствует в списке важнейших дел при ремонте или обновлении интерьера. Эксперты говорят, что очень важно создать там атмосферу уюта и разлабления – вот 5 примеров.

Когда говорится о дизайне ванной, то специалисты часто используют понятие "домашняя роскошь". Оно максимально передает ощущения, которые у вас возникают во время пребывания в этой комнате. Неважно, у вас маленькая ванна или большая, обустроить ее стильной и уютной вполне реально.

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Добавьте цвета и узоры с помощью обоев

Ванная комната с зелеными обоями с растительным принтом / Фото Penny Morrison

Используйте золоченые детали в белом пространстве

Белая ванная комната с позолоченной фурнитурой и освещением / Фото Gunter and Co

Выберите мягкие успокаивающие оттенки

Синяя ванна на фоне зеленой плитки в белой комнате / Фото Future

Устройте ванную в бело-черных цветах

Белая ванна с черной панелью и другими деталями в стиле ар-деко / Фото Ripples

Не забывайте о больших зеркалах

Большие зеркала визуально увеличивают маленькие ванные комнаты / Фото CP Hart