5 идей для дизайна ванной комнаты любого размера: беспроигрышные варианты
Источник:Homes & Gardens
Дизайн ванной комнаты обязательно присутствует в списке важнейших дел при ремонте или обновлении интерьера. Эксперты говорят, что очень важно создать там атмосферу уюта и разлабления – вот 5 примеров.
Когда говорится о дизайне ванной, то специалисты часто используют понятие "домашняя роскошь". Оно максимально передает ощущения, которые у вас возникают во время пребывания в этой комнате. Неважно, у вас маленькая ванна или большая, обустроить ее стильной и уютной вполне реально.
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