Однокомнатная квартира в Харькове будет стоить от 5 тысяч гривен в месяц, в Днепре – от 4 тысяч гривен. В каких районах можно дешевле снять квартиру, а где – самые высокие цены – читайте далее.

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Аренда жилья в Харькове

Самый дешевый вариант в Харькове – комната в Немышлянском или Московском районах. Ежемесячно она будет обходиться 2,7 – 2,8 тысячи гривен. Квартиру в первой столице Украины можно снять по цене от 5 тысяч гривен в спальных районах. В центре мегаполиса жилье будет стоить на 50% дороже.

В среднем за однокомнатную квартиру в Индустриальном и Новобаварском районах нужно будет заплатить 5 тысяч гривен, в Московском и Немышлянском – 5,5 тысячи гривен, в Киевском, Слободском и Холодногорском – 6 тысяч гривен, в Основянском – 6,5 тысячи гривен, а в Шевченковском – 7,5 тысячи гривен ежемесячно.

в Индустриальном и Новобаварском районах нужно будет заплатить 5 тысяч гривен, в Московском и Немышлянском – 5,5 тысячи гривен, в Киевском, Слободском и Холодногорском – 6 тысяч гривен, в Основянском – 6,5 тысячи гривен, а в Шевченковском – 7,5 тысячи гривен ежемесячно. Двухкомнатная квартира обойдется в 6 тысяч гривен в Индустриальном районе, 6,5 тысячи гривен – в Немышлянском и Новобаварском, 7 тысяч гривен – в Московском, 7,5 тысячи гривен – в Слободском и Холодногорском, 8,5 тысячи гривен – в Основянском, 9,5 тысячи гривен в Киевском и 12 тысяч гривен в Шевченковском.

обойдется в 6 тысяч гривен в Индустриальном районе, 6,5 тысячи гривен – в Немышлянском и Новобаварском, 7 тысяч гривен – в Московском, 7,5 тысячи гривен – в Слободском и Холодногорском, 8,5 тысячи гривен – в Основянском, 9,5 тысячи гривен в Киевском и 12 тысяч гривен в Шевченковском. За трехкомнатную квартиру в Харькове арендодатели просят 7,3 тысячи гривен в Индустриальном районе, 8 тысяч гривен – в Слободском и Немышлянском, 9 тысяч гривен – в Московском и Новобаварском, 10 тысяч гривен – в Холодногорском и Основянском, 11 тысяч гривен – в Киевском и 16,5 тысячи гривен – в Шевченковском районе.

Квартиру в Харькове можно снять за 5 тысяч гривен / Фото Pixabay

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Какие цены в Днепре

Самую дешевую комнату в Днепре можно найти за 2,2 тысячи гривен в месяц, однокомнатную квартиру – за 4 тысячи гривен в месяц. В центре города цены несколько выше.

Однокомнатная квартира в Самарском районе стоит 4 тысячи гривен, в Индустриальном и Новокодацком – 5 тысяч гривен в месяц, в Амур-Нижнеднепровском – 5,7 тысячи гривен, в Чечеловском и Шевченковском – 6 тысяч гривен, в Центральном – 7,5 тысячи гривен, в Соборном – 8,5 тысячи гривен в месяц.

в Самарском районе стоит 4 тысячи гривен, в Индустриальном и Новокодацком – 5 тысяч гривен в месяц, в Амур-Нижнеднепровском – 5,7 тысячи гривен, в Чечеловском и Шевченковском – 6 тысяч гривен, в Центральном – 7,5 тысячи гривен, в Соборном – 8,5 тысячи гривен в месяц. Двухкомнатную квартиру можно найти за 5 тысяч гривен в Самарском районе, за 6 тысяч гривен – в Новокодацком, за 7 тысяч гривен – в Амур-Нижнеднепровском, Индустриальном и Чечеловском районах, за 8 тысяч гривен – в Шевченковском, за 10 тысяч гривен – в Центральном и за 12 тысяч гривен – в Соборном.

можно найти за 5 тысяч гривен в Самарском районе, за 6 тысяч гривен – в Новокодацком, за 7 тысяч гривен – в Амур-Нижнеднепровском, Индустриальном и Чечеловском районах, за 8 тысяч гривен – в Шевченковском, за 10 тысяч гривен – в Центральном и за 12 тысяч гривен – в Соборном. Аренда трехкомнатной квартиры стоит 7 тысяч гривен в Новокодацком районе, 8 тысяч гривен в Индустриальном и Самарском, 8,4 тысячи гривен – в Амур-Нижнеднепровском, 10 тысяч гривен – в Чечеловском и Шевченковском, 13 тысяч гривен – в Центральном и 13,5 тысячи гривен – в Соборном.

Однокомнатная квартира в Днепре будет стоить 8,5 тысячи в месяц / Фото Pixabay