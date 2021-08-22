Самая дешевая квартира в Одессе обойдется 5,5 тысячи гривен в месяц, во Львове – 6 тысяч гривен. Где выгоднее снимать жилье перед началом учебного года – читайте далее.

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Одесса

Если сравнивать города-миллионники, в Одессе самые доступные цены на аренду жилья. Это связано с завершением туристического сезона. Комнату можно снять в среднем за 2,8 тысячи гривен.

Самым дорогим районом в Одессе является Приморский. Долгосрочная аренда квартиры здесь обойдется в 8,5 тысячи гривен в месяц. Это связано с приближенностью к морю и центру города.

Цены по районам Одессы

В Киевском районе однушку можно снять за 7 тысяч гривен, двушку за – 8,5 тысячи гривен, трешку – за 9,5 тысячи гривен.

однушку можно снять за 7 тысяч гривен, двушку за – 8,5 тысячи гривен, трешку – за 9,5 тысячи гривен. Однокомнатная квартира в Малиновском районе обойдется 5,5 тысячи гривен ежемесячно, двухкомнатная – 6,5 тысячи гривен, трехкомнатная – 8 тысяч гривен.

обойдется 5,5 тысячи гривен ежемесячно, двухкомнатная – 6,5 тысячи гривен, трехкомнатная – 8 тысяч гривен. В Приморском районе – самые высокие цены: однушка – 8,5 тысячи гривен, двушка – 12 тысяч гривен, трешка – 19,3 тысячи гривен в месяц.

– самые высокие цены: однушка – 8,5 тысячи гривен, двушка – 12 тысяч гривен, трешка – 19,3 тысячи гривен в месяц. Суворовский район считается самым бюджетным: 1-комнатная квартира стоит 5,5 тысячи гривен, 2-комнатная – 6 тысяч гривен, 3-комнатная – 7 тысяч гривен.

В Одессе цены на аренду зависят от отдаленности объекта к морю и центру города / Фото Pixabay

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Львов

Во Львове стоимость аренды в историческом центре города и спальных районах не сильно отличается.

Например, в Галицком районе однокомнатную квартиру можно снять за 7,5 тысячи гривен – такие же цены в двух спальных районах.

Цены в районах Львова

Однокомнатная квартира в Галицком районе обойдется 7,5 тысячи гривен, такая же цена в Сыховском и Франковском районах, в Железнодорожном – 6 тысяч гривен, в Лычаковском – 7 тысяч гривен, в Шевченковском – 8 тысяч гривен в месяц.

в Галицком районе обойдется 7,5 тысячи гривен, такая же цена в Сыховском и Франковском районах, в Железнодорожном – 6 тысяч гривен, в Лычаковском – 7 тысяч гривен, в Шевченковском – 8 тысяч гривен в месяц. За двушку в Галицком районе придется заплатить 9,5 тысячи гривен, в Железнодорожном – 7 тысяч гривен, в Лычаковском и Франковском – 8 тысяч гривен, в Сыховском – 7,5 тысячи гривен, в Шевченковском – 10 тысяч гривен в месяц.

в Галицком районе придется заплатить 9,5 тысячи гривен, в Железнодорожном – 7 тысяч гривен, в Лычаковском и Франковском – 8 тысяч гривен, в Сыховском – 7,5 тысячи гривен, в Шевченковском – 10 тысяч гривен в месяц. Трехкомнатную квартиру в Галицком районе можно снять за 12,5 тысячи гривен и это самый дорогой вариант по городу. В Шевченковском и Лычаковском районе предлагаются варианты в среднем по 10 тысяч гривен в месяц, во Франковском – по 11 тысяч гривен, в Сыховском – по 8,5 тысячи гривен, в Железнодорожном – по 8 тысяч гривен.

Однокомнатную квартиру во Львове можно снять за 6 тысяч гривен в месяц / Фото Pixabay

По данным экспертов, жилье в долгосрочную аренду в Одессе является более доступным, чем во Львове.