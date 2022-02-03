В Днепре построят станции метро по проекту Zaha Hadid Architects: первые фото
Источник:Zaha Hadid Architects
Три новых станции ("Театральная", "Центральная" и "Музейная") призваны связать предприятия, культурные и академические учреждения восточных регионов Днепра с центром города и железнодорожным вокзалом.
Такая цель проекта указана на официальном сайте бюро Zaha Hadid Architects. Кроме визуализаций, студия обновила статус работ, отметив, что объект находится на этапе разработки.
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Как будут выглядеть станции в Днепре
Вход в вестибюль станции "Театральная" / Фото Zaha Hadid Architects
Дизайн разработал глава бюро Патрик Шумахер. Главной архитекторкой проекта является Евгения Позигун – одесситка, работающая в Zaha Hadid Architects с 2009 года.
Одна из станций / Фото Zaha Hadid Architects
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Zaha Hadid Architects презентует эскизы дизайна трех станций на Всемирной выставке. В то же время, пресс-служба Днепровского метрополитена призвала не делать поспешных выводов.
Воспринимайте эти рендеры как общую концепцию, не судите по ним. Все детали нужно смотреть на чертежах, –
отметила пресс-служба.
Вестибюль станции "Центральная" / Фото Zaha Hadid Architects
В то же время, пользователи сети неоднозначно расценили первые рендеры проекта. Первое, за что критикуют новые станции – отсутствие инклюзивных решений. Также жители Днепра считают, что объект такого уровня – неоправданные расходы для города.
Станция "Музейная" / Фотографии Zaha Hadid Architects
Метрополитен в Днепре: справка
- Метрополитен в Днепре состоит всего из 6 станций, общая протяженность единственной ветви, открытой в 1995 году – 7,8 километра. Это самый короткий подземный маршрут в Европе.
- В 2017 году в городе после многолетнего перерыва начали строить 3 новых станции: "Центральная", "Театральная" и "Музейна".
- Открытие запланировано на 2024 год. После того как станции будут достроены и введены в эксплуатацию, длина подземки достигнет 11,8 километра.