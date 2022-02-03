В Днепре построят станции метро по проекту Zaha Hadid Architects: первые фото

Три новых станции ("Театральная", "Центральная" и "Музейная") призваны связать предприятия, культурные и академические учреждения восточных регионов Днепра с центром города и железнодорожным вокзалом.

Такая цель проекта указана на официальном сайте бюро Zaha Hadid Architects. Кроме визуализаций, студия обновила статус работ, отметив, что объект находится на этапе разработки.

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Как будут выглядеть станции в Днепре



Вход в вестибюль станции "Театральная" / Фото Zaha Hadid Architects

Дизайн разработал глава бюро Патрик Шумахер. Главной архитекторкой проекта является Евгения Позигун – одесситка, работающая в Zaha Hadid Architects с 2009 года.



Одна из станций / Фото Zaha Hadid Architects

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Zaha Hadid Architects презентует эскизы дизайна трех станций на Всемирной выставке. В то же время, пресс-служба Днепровского метрополитена призвала не делать поспешных выводов.

Воспринимайте эти рендеры как общую концепцию, не судите по ним. Все детали нужно смотреть на чертежах, –

отметила пресс-служба.

Ранее мы рассказывали о других городах, где здания от Zaha Hadid Architects стали не просто частью местного ландшафта, но и туристическим магнитом.



Вестибюль станции "Центральная" / Фото Zaha Hadid Architects