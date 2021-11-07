Аренда жилья дорожает: сколько придется заплатить в разных городах страны
Источник:24 канал
Согласно данным платформы OLX, количество актуальных объявлений с предложением аренды жилья сократилось практически во всех городах страны. При этом – поднялись цены.
Опираясь на данные OLX Недвижимость, рассказываем за сколько можно арендовать недвижимость в разных городах страны.
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Что известно об арендаторах
29% респондентов отмечают, что доход, который они получают от аренды жилья – основной, 71% утверждает, что это – дополнительная прибыль. В то же время 49% женщин понесли весомые финансовые потери во время пандемии. Опрошенные мужчины отмечают обратное – 11% из них улучшили финансовое положение. 43% респондентов рассказали, что не почувствовали заметных изменений.
Ситуация на рынке аренды жилья
Цены на аренду жилья растут. За полгода долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 4%.
На платформе добавляют, что количество предложений зависит от:
- местности, где сдается жилье,
- времени года,
- количества сдаваемых в эксплуатацию новостроек.
К примеру, в летний период на платформе OLX было представлено более 7 тысяч однокомнатный квартир в Одессе, а в сентябре этот показатель увеличился на 3,5 тысячи предложений.
В других городах-миллионниках заметен спад спроса от арендодателей. В Днепре и Львове количество предложений об аренде двухкомнатной квартиры уменьшилось на 560 и 440 объявлений соответственно.
За сколько можно арендовать жилье
|
Сентябрь-октябрь 2021 года
|
1-комнатные
|
2-комнатные
|
3-комнатные
|
Киев
|
11 200
|
15 400
|
23 200
|
Одесса
|
7 000
|
9 000
|
12 000
|
Львов
|
8 500
|
10 000
|
10 900
|
Днепр
|
7 000
|
9 000
|
11 000
|
Харьков
|
6 500
|
9 000
|
10 700
Напомним, что портал OLX узнал главные страхи, с которыми чаще всего встречаются арендодатели в Украине. Среди них – коммуникации с клиентами и подготовка жилья к заселению новых жителей.