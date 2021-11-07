Аренда жилья дорожает: сколько придется заплатить в разных городах страны

Согласно данным платформы OLX, количество актуальных объявлений с предложением аренды жилья сократилось практически во всех городах страны. При этом – поднялись цены.

Опираясь на данные OLX Недвижимость, рассказываем за сколько можно арендовать недвижимость в разных городах страны.

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Что известно об арендаторах

29% респондентов отмечают, что доход, который они получают от аренды жилья – основной, 71% утверждает, что это – дополнительная прибыль. В то же время 49% женщин понесли весомые финансовые потери во время пандемии. Опрошенные мужчины отмечают обратное – 11% из них улучшили финансовое положение. 43% респондентов рассказали, что не почувствовали заметных изменений.

Ситуация на рынке аренды жилья

Цены на аренду жилья растут. За полгода долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 4%.

На платформе добавляют, что количество предложений зависит от:

местности, где сдается жилье,

времени года,

количества сдаваемых в эксплуатацию новостроек.

К примеру, в летний период на платформе OLX было представлено более 7 тысяч однокомнатный квартир в Одессе, а в сентябре этот показатель увеличился на 3,5 тысячи предложений.

В других городах-миллионниках заметен спад спроса от арендодателей. В Днепре и Львове количество предложений об аренде двухкомнатной квартиры уменьшилось на 560 и 440 объявлений соответственно.

За сколько можно арендовать жилье

Сентябрь-октябрь 2021 года

(цена за месяц в гривнах) 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Киев 11 200 15 400 23 200 Одесса 7 000 9 000 12 000 Львов 8 500 10 000 10 900 Днепр 7 000 9 000 11 000 Харьков 6 500 9 000 10 700

Напомним, что портал OLX узнал главные страхи, с которыми чаще всего встречаются арендодатели в Украине. Среди них – коммуникации с клиентами и подготовка жилья к заселению новых жителей.