Дом Курта Кобейна выставили на продажу: как он выглядит и что есть внутри

Обветшалый дом в Лос-Анджелесе, который принадлежал лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, выставили на продажу. В нем музыкант жил вместе с возлюбленной Кортни Лав в 90-х годах.

Риэлторы оценили недвижимость в 998 тысяч долларов. Как выглядит дом звезды, покончившей собой в 1994 году, – смотрите ниже.

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Курт Кобейн и Кортни Лав с дочерью / Фото sothebysrealty

Что известно о доме

Площадь звездной недвижимости – 228 квадратных метров.

Обветшалый дом Кобейна оценили в 998 тысяч долларов / Фото sothebysrealty

В особняке есть двухэтажная гостиная с открытой лестницей и четырьмя дверями, ведущими на террасу.

Просторная гостиная имеет выход на террасу / Фото sothebysrealty

В жилье практически нет мебели / Фото sothebysrealty

На втором этаже расположены две спальни, а на нижнем уровне – еще одна.

Жилище звезды находится в аварийном состоянии, там ведется ремонт / Фото sothebysrealty

Также в доме есть три ванные комнаты.

Всего в доме – 3 спальни / Фото sothebysrealty

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Возле звездной виллы есть боковой двор с зелеными насаждениями.

Сад у дома также требует ухода / Фото sothebysrealty

Напомним, в мае 2021 года на аукцион Iconic Auctions выставили волосы Курта Кобейна. Лот был продан за 14 145 долларов (388 тысяч гривен).