Вдали от цивилизации: как супруги живут в доме на воде среди дикой природы

Американские супруги живут в доме на воде в болотистой местности Луизианы. Хотя у них есть и обычный дом, пара больше любит проводить время именно в плавучем.

Тара и Кит Годе рассказали, что жить вдали от цивилизации было их большим желанием. Мужчина с женой ловят и готовят на ужин диких животных, рыбачат и обливаются мутной водой вместо душа.

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Совсем другой мир

Американский режиссер и любитель путешествий Питер Сантенелло провел день с парой и смонтировал видео об их типичном дне "на болоте". Он показал дом на воде, где часто живут супруги. Жилье достаточно комфортное для временного отдыха, но не для постоянного проживания.

Кот возле своего жилья на воде / Скриншот видео Peter Santenello

"У нас здесь совсем другой мир, которым мы наслаждаемся. У нас нет ни одного ресторана быстрого питания. У нас даже нет светофора", – поделилась Тара.

В гостиной есть печь, матрас, гриль, телевизор, несколько мест для хранения вещей и двухъярусная кровать. В доме обустроили ванную комнату с туалетом, но там нет душа. Поэтому Тара и Кот моются снаружи, на заднем крыльце.

Тара показывает дом внутри / Скриншот видео Peter Santenello

Поскольку в местности нет ни кабельного, ни Wi-Fi, супруги пользуются точкой доступа на телефоне. А вместо электричества есть солнечные батареи и генератор.

Тара и Кот очень рады жить в таком тихом месте на природе, но опасность там существует. Рядом с домом есть много аллигаторов и змей, поэтому пара может передвигаться только пешком или на лодке.