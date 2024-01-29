Маленький домик с большим сюрпризом: вы даже не догадываетесь, что есть внутри

Этот крохотный с виду домик в городке Поло, штата Миссури, назвали лачугой. Внешне это действительно так, но, заглянув внутрь, вы увидите подземный сюрприз, после чего измените мнение.

Если не посмотреть на этот дом внутри тогда точно не понятно почему он стоит 2 миллиона долларов. Уникальное жилье расположено в маленьком городке, где проживает 500 человек, но привлекло внимание всех потенциальных покупателей на американском рынке.

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Скромный наземный дом расширен под землей

"Это самая уникальная недвижимость в Миссури. Никто никогда не заподозрил бы что дом имеет 930 квадратов просто они под землей", – поделилась местная агентка по недвижимости.

Дом удален от всех других в городе / Фото Take Off Drone Productions

Внутри дома одиноко стоящего в поле рядом с желтым транспортным контейнером имеется промышленная лестница ведущая в широкое жилье под землей. В бункере есть две ванные комнаты.

Настоящее жилье обустроили под землей / Фото Take Off Drone Productions

Это особое жилье построили в 1960-х годах не на маленькие средства. Сейчас эта сумма составила бы более 34 миллионов долларов. В объявлении пишут, что эта собственность "появляется подлинным свидетельством дальновидного планирования".