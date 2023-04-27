Как расширить пространство и что обязательно должно быть в практическом коридоре, рассказываем в материале 24 канала.

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Как планировать коридор

Чтобы отойти от стандартных решений, следует мыслить нестандартно. Исправить все недостатки формы поможет удачно подобранный цвет: контрастная или фактурная стена, геометрическая роспись, вертикальные или диагональные полосы, разделение на несколько цветов или большие зеркала сделают свое дело и отвлекут от скучной планировки.

Вместо традиционного гардероба, на котором многие заканчивают свою планировку, предлагаем тщательно продумать зонирование помещения. Для этого следует учесть несколько деталей.

Свет и зеркала



Не забудьте о зеркале / Фото Pexels



Стильный зеркальный акцент / Фото Pexels

У входной двери без зоны с зеркалом не обойтись. Уже на этапе выхода из квартиры мы все хотим финально взглянуть в зеркало и оценить свой образ. Для того чтобы это было всегда было удобно, важно тщательно спланировать и освещение в этой зоне.

Место для обуви



Продумайте место обувания / Фото Pexels



Мягкая зона в коридоре / Фото Pexels

Планируйте не только пространство для обуви, чтобы ее всегда было где оставить вблизи двери, но и позаботьтесь о своем комфорте во время обувания. Прекрасным решением вблизи выхода станет пуф или другое мягкое решение.

Пол

Не менее важным этапом является выбор напольного покрытия. Дизайнеры часто рекомендуют коридор устилать плиткой. Проще всего всегда содержать в чистоте и скрывать мелкие загрязнения за текстурой и цветом керамики или керамогранита.

Также не забывайте о технической составляющей и разумных решениях, которые упростят вам жизнь. Одно из таких – продублированный выключатель. Разместите его на выходе из квартиры, чтобы одним движением выключить свет во всех комнатах.