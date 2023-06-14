Вдохновленный Диснейлендом: в штате Нью-Йорк продают дом со сказочным экстерьером

В Катчоге, штат Нью-Йорк, продают уникальный дом, вдохновленный стилем главной улицы Диснейленда. Он вышел на рынок за 4,75 миллиона долларов.

Известный как "Большой голубой дом", дом вмешивает семь спален. Его площадь составляет 970 квадратных метров. Он расположен на побережье Вест-Крик в Норт-Форке.

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Очаровательный дом для фанатов Диснейленда

От красочного розово-голубого экстерьера до 9-метрового крытого бассейна с горкой как из аквапарка – здесь самое главное для фанатов Диснейленда.

"Семья уехала в отпуск в Диснейленд и сфотографировала Мэйн-стрит, когда они были там, чтобы воспроизвести то, что они любили", – рассказал агент по недвижимости Шери Винтер Клерри.

Экстерьер просто сказочный / Фото Corcoran

Открыв двойную дверь, вы попадете в привлекательное фойе, отделанное черно-белой плиткой. В соседней гостиной есть каменный камин, встроенные книжные полки, красивый деревянный пол и французская дверь.

Огромная кухня изобилует шкафами на заказ. U-образный остров с гранитными столешницами и зоной отдыха является прекрасным местом для удовольствия прекрасными видами.

Каждая комната окрашена в разный цвет. Детские спальни, конечно же, оформлены в игривых тонах.

Волшебный интерьер / Фото Corcoran

"Пара приобрела землю и по заказу построила здесь дом. У владельцев есть пятеро детей, и они хотели, чтобы их дом был веселым и прекрасным местом. Если бы они не переезжали за пределы штата, то остались бы здесь навсегда. Это был дом их. мечты", – говорит Клерри.