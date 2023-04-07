Дом с невероятными видами: продают дом у "скрытой жемчужины"

Дом под названием Glaslyn был на рынке до этого всего дважды. Он расположен на склоне холма, откуда открывается невероятный вид на "скрытую жемчужину".

Валлийское каменное здание не продавали более 40 лет. Сейчас он доступен за 1,75 миллионов фунтов стерлингов.

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Дом возле "скрытой жемчужины"

Возле дома на склоне холма открывается панорамный вид на море, пляж и гольф-клуб, а также собственные сады и территории площадью 2,24 акра. Потенциальные покупатели также будут иметь доступ к пляжу Самсона, который принадлежит Национальному фонду и считается скрытой жемчужиной в этом районе.



Пейзажи возле дома Glaslyn / Фото Strutt & Parker

Нынешние владельцы приобрели недвижимость в 1980 году, тогда же произвели капитальный ремонт. С тех пор Glaslyn был любимым и очень особенным домом для трех поколений одной семьи более 40 лет.

В доме есть четыре спальни, две ванные комнаты, гостиная, столовая, кухня, подсобная комната, музыкальная комната и отдельный туалет. Снаружи есть дополнительная кладовка, оригинальная теплица и жилое пространство на свежем воздухе со встроенным барбекю.



В доме есть отдельная столовая / Фото Strutt & Parker

"Душевую комнату на первом этаже установили в 2021 году, а кухню переместили и обустроили французскими дубовыми панелями под гранитными рабочими поверхностями", – отмечено в объявлении.



Гостиная с оригинальной цветочной мебелью и шторами / Фото Strutt & Parker