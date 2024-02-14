Площа ділянки, на якій розташований будинок, становить 0, 1012 гектара, а площа самого будинку на п'ять поверхів – 1000 метрів квадратних. Нерухомість продають за 9 мільйонів доларів, тобто близько 345 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Який вигляд має найдорожчий будинок у Києві

Кількість кімнат у розкішному будинку просто вражає. Здається, що майбутньому власнику чи власниці ходити в ТЦ взагалі не буде потреби. Отже, в будинку є зал для приймання гостей, вітальня-кінозал, їдальня, кухня, кабінет, дві головні спальні з вбиральнями та ванними кімнатами, чотири додаткові спальні з санвузлами, кімната для куріння, більярдна, басейн, спортзал, сауна, кімната для відпочинку, винний льох, кімната для прислуги, пральня та окремий гараж.

Житло збудували за авторським дизайном у класичному стилі. В обробці майстри використали чотири види італійського мармуру, ліпнину та вітражі. Двері в будинку зроблені з горіха, як і паркет.

Інтер'єр будинку за 9 мільйонів доларів / Фото OLX

Серед додаткових переваг – централізована система очищення повітря, вентиляції та кондиціювання, панорамний ліфт і система відеоспостереження.

Який будинок у Києві є найстарішим

Найстаріший будинок столиці розташований на Контрактовій площі, 7. Це двоповерхова будівля, перший поверх якої датується 1798 роком, а другий – добудували у 1860-х роках.

Зараз власником найстарішого будинку є Костянтин Малєєв. Його прадід був купцем і кондитером, який купив власність у 1891 році. Тобто вже понад століття будинком володіє одна родина.