Как свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость из-за повышенного спроса арендовать дом на западе Украины можно за 440 – 3 100 гривен в сутки, а квартиру в среднем за 500 гривен. Как распределились цены по регионам и где дешевле – дальше.

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Аренда домов

Цены варьируются в зависимости от региона. В Трускавце квартира на небольшую семью может обойтись от 440 гривен в сутки. В Полянице близ Буковеля – в 3 100 гривен. По сравнению с ноябрем 2021 года цена увеличилась в 9 из 15 городков. Только в Шаяне, Славском, Дийде и Мигово аренда в этом году снизилась на 6%.

Больше всего предложений в небольших городах Ивано-Франковской области – 208 объявлений. На втором месте Закарпатская область здесь предлагают около 100 вариантов для посуточной аренды. Тройку лидеров закрывает Львовская, где в аренду предлагают 61 дом. В Черновицкой и Хмельницкой областях в общей сложности предложений арендовать дом осталось около 40.



Дома посуточно / Инфографика OLX

Квартиры

Популярные для аренды однокомнатки обойдутся в среднем в 500 гривен в сутки. По сравнению с прошлым годом, аренда почти во всех городках выросла на 100 гривен. Только в Сходнице стоимость подешевела на 400, а в Каменце-Подольском на 75 гривен.

В отличие от домов арендовать квартиру в небольшом городе или поселке проще во Львовской и Хмельницкой областях, где предлагают 265 и 136 вариантов. В Полтавской и Закарпатской областях за октябрь было по 60 объявлений, а вот во Франковской области осталось всего 30 квартир.



Квартиры посуточно / Инфографика OLX