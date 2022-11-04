Як свідчать результати дослідження OLX Нерухомість, через підвищений попит, орендувати будинок на заході України можна за 440 – 3 100 гривень за добу, а квартиру у середньому за 500 гривень. Як розподілилися ціни за регіонами та де найдешевше – далі.

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Оренда будинків

Ціни варіюються в залежності від регіону. У Трускавці помешкання на невелику сім'ю може обійтися від 440 гривень за добу. У Поляниці, що поблизу Буковеля, – у 3 100 гривень. У порівнянні із листопадом 2021 ціна збільшилася у 9 з 15 містечок. Лише у Шаяні, Славському, Дийді та Миговому оренда цього року знизилася на 6%.

Найбільше пропозицій у невеликих містах Івано-Франківщини – 208 оголошень. На другому місці Закарпатська область, тут пропонують близько 100 варіантів для подобової оренди. Трійку лідерів закриває Львівщина, де у містечках пропонують під оренду 61 будинок. У Чернівецькій та Хмельницькій областях загалом пропозицій орендувати будинок залишилися близько 40.



Будинки подобово / Інфографіка OLX

Квартири

Популярні для оренди однокімнатки обійдуться в середньому у 500 гривень за добу. Порівняно з минулим роком оренда майже в усіх містечках зросла на 100 гривень. Тільки у Східниці вартість здешевшала на 400, а у Кам’янці-Подільському на 75 гривень.

На відміну від будинків, орендувати квартиру у невеликому місті чи селищі простіше у Львівській та Хмельницькій областях, де пропонують 265 та 136 варіантів. У Полтавській та Закарпатській областях протягом жовтня було по 60 оголошень, а от на Франківщині залишилося всього 30 квартир.



Квартири подобово / Інфографіка OLX