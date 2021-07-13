Дома по 1 евро в Италии: к распродаже присоединился еще один муниципалитет

В итальянском регионе Пьемонт теперь тоже можно приобрести дом всего за 1 евро (32,34 гривны). Муниципалитет Боргомеццавалле присоединился к нашумевшей инициативе.

Большинство зданий, которые предлагается купить, требуют основательного ремонта. Где они расположены – читайте далее.

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Что известно об акции

Боргомеццавалле – молодой муниципалитет, который был основан 1 января 2016 года благодаря слиянию муниципалитетов Сеппиана и Виганелла. В нем проживает порядка 400 жителей. Это место идеально подойдет тем, кто работает удаленно, или просто любит горы.

Как заявил мэр муниципалитета Стефано Беллотти, решение продавать дома по 1 евро принято для того, чтобы спасти здания. В горных районах Италии они часто становятся заброшенными и превращаются в руины.

Пьемонт – невероятно красивый регион Италии / Фото Pixabay

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Он пояснил, что трудности возникли с определением владельцев недвижимости. Многие объекты принадлежат наследникам, которые об этом даже не подозревают.

Мы являемся посредниками при продаже, но мы не агентство недвижимости, мы только выступаем в качестве витрины, связываем продавцов и покупателей, чтобы найти решение для заселения региона и увеличения туристической привлекательности,

– пояснил Беллотти.

Дома, которые продают по 1 евро, "требуют технического обслуживания, потому что они были заброшены в течение многих десятилетий, они расположены в разных местах города, в основном в историческом центре, но также и в соседних районах".

Дома по 1 евро можно приобрести в Боргомеццавалле / Фото Pixabay