Пять интересных домов в форме треугольника, которые можно приобрести в США прямо сейчас

А дома в США довольно популярны. Их считают хорошим местом для отдыха или обыденного проживания. Предлагаем просмотреть пять предложений, которые сейчас есть на рынке.

Почти все дома расположены на природе и в уединенном месте. Их преимущество также в том, что каждый имеет разную цену, поэтому можно выбрать что-то по карману.

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Моргантон, Джорджия

Цена: 1 150 000 долларов

Дом вмещает четыре спальни и три ванные комнаты / Фото Realtor

Кармел-Велли-Вилледж, Калифорния

Цена: 799 тысяч долларов

Коттедж с каменными стенами посреди леса / Фото Realtor

Кугар, штат Вашингтон

Цена: 335 тысяч долларов

Дом у подножия горы, предназначенный для постоянного проживания / Фото Realtor

Торнвилл, Огайо

Цена: 719 900 долларов

Дом с визуальным разделением надвое площадью 1500 квадратных метров / Фото MLS Now

Маниту-Спрингс, Колорадо

Цена: 550 тысяч долларов

Жилье расположено на высоте более 2600 метров над уровнем моря / Фото PP MLS