Пять интересных домов в форме треугольника, которые можно приобрести в США прямо сейчас
Источник:Realtor
А дома в США довольно популярны. Их считают хорошим местом для отдыха или обыденного проживания. Предлагаем просмотреть пять предложений, которые сейчас есть на рынке.
Почти все дома расположены на природе и в уединенном месте. Их преимущество также в том, что каждый имеет разную цену, поэтому можно выбрать что-то по карману.
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Моргантон, Джорджия
- Цена: 1 150 000 долларов
Кармел-Велли-Вилледж, Калифорния
- Цена: 799 тысяч долларов
Кугар, штат Вашингтон
- Цена: 335 тысяч долларов
Торнвилл, Огайо
- Цена: 719 900 долларов
Маниту-Спрингс, Колорадо
- Цена: 550 тысяч долларов