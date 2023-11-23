До 100 тысяч долларов: какие дома сейчас продают в США по очень выгодной цене
Источник:Realtor
Эти уютные дома небольших размеров продают в разных штатах США по очень привлекательным ценам. Все они не превышают отметку в 100 тысяч долларов.
Дома не велики, но и слишком велики, чтобы считать их крошечными. Это означает, что они известно превышают площадь в 40 квадратных метров. И все они расположены на прекрасных маленьких участках, не требующих особого ухода.
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Эти дома построили от 50 до 100 лет назад, но всех их тщательно отремонтировали. Когда каждое жилье строили так, чтобы оно долго служило. Именно поэтому эти домики так хорошо сохранились. Хотя небольшое обновление никогда не помешает.
Андерсон, Индиана
- Цена: 85 тысяч долларов
Хатчинсон, Канзас
- Цена: 99 900 долларов
Детройт, Мичиган
- Цена: 84 900 долларов
Клейсбург, Пенсильвания
- Цена: 99 900 долларов
Франклин, Луизиана
- Цена: 90 тысяч долларов