До 100 тысяч долларов: какие дома сейчас продают в США по очень выгодной цене

Эти уютные дома небольших размеров продают в разных штатах США по очень привлекательным ценам. Все они не превышают отметку в 100 тысяч долларов.

Дома не велики, но и слишком велики, чтобы считать их крошечными. Это означает, что они известно превышают площадь в 40 квадратных метров. И все они расположены на прекрасных маленьких участках, не требующих особого ухода.

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Эти дома построили от 50 до 100 лет назад, но всех их тщательно отремонтировали. Когда каждое жилье строили так, чтобы оно долго служило. Именно поэтому эти домики так хорошо сохранились. Хотя небольшое обновление никогда не помешает.

Андерсон, Индиана

Цена: 85 тысяч долларов

Коттедж площадью 76 "квадратов" с двумя спальнями / Фото Realtor

Хатчинсон, Канзас

Цена: 99 900 долларов

Обновленный дом 1920 года площадью 74 квадратных метра / Фото Realtor

Детройт, Мичиган

Цена: 84 900 долларов

Дом площадью 90 "квадратов" с тремя спальнями / Фото Realcomp

Клейсбург, Пенсильвания

Цена: 99 900 долларов

Самый большой из пяти домов площадью 107 квадратных метров / Фото AHAR MLS

Франклин, Луизиана

Цена: 90 тысяч долларов

Дом с новым ремонтом внутри площадью 84 "квадрата" / Фото RAAMLS