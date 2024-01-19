Местные власти Леграда пытаются улучшить демографическую ситуацию с 2018 года. Поэтому она ввела политику "дом за куну" (бывшая денежная единица) и другие программы по решению жилищных вопросов для молодых семей.

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Кто сможет получить жилье

Приобрести дом по такой цене в рамках инициативы могут заявители, которые:

возраст до 45 лет;

состоят в браке или внебрачном партнерстве;

не являются собственниками другого имущества;

не имеют судимости.

Предпочтение будут отдавать семьям с детьми или тем людям, которые имеют дефицитные профессии.

Следует отметить, что инициатива имеет успех, ведь сейчас в городке больше детей, чем было пять лет Поэтому сейчас там строят новый детский сад.

"Всего продано пять готовых к заселению домов. Три семьи уже переехали. Это увеличило количество детей в детском саду", – говорит мэр Леграда Иван Саболич.

В Леграде, который благодаря выгодному географическому положению стал уставным рыночным городом еще в 1488 году, проживает около 2000 человек. Это еще малое количество, поэтому община планирует продолжить программу "дом за куну".

В столице Албании построят небоскреб "вертикальная деревня"

Весной 2024 года в Тиране начнут строить уникальный шахматный небоскреб, который неофициально назвали "вертикальным селом". Это будет жилое здание высотой 140 метров.

Небоскрёб построят из 13 кубов в семи вариациях размером 22,5 метра на 22,5 метра и высотой в 7 этажей. Это типичная высота построек в Тиране. Проект небоскреба презентовала португальская студия OODA, и он действительно поражает. Небоскреб построят из албанских материалов, чтобы "уменьшить углеродный след и поддержать местный бизнес".