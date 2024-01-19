Місцева влада Леграда намагається покращити демографічну ситуацію з 2018 року. Тому вона запровадила політику "будинок за куну" (колишня грошова одиниця) та інші програми для розв'язання житлових питань для молодих сімей.

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Хто зможе отримати житло

Придбати будинок за такою ціною в рамках ініціативи можуть заявники, які:

є віком до 45 років;

перебувають в шлюбі або позашлюбному партнерстві;

не є власниками іншого майна;

не мають судимості.

Перевагу надаватимуть сім'ям з дітьми або тим людям, які мають дефіцитні професії.

Варто зазначити, що ініціатива має успіх, адже зараз у містечку більше дітей, ніж було п'ять років. Тому зараз там будують новий дитячий садок.

"Всього продано п'ять готових до заселення будинків. Три сім'ї вже переїхали. Це збільшило кількість дітей у дитячому садку", – каже мер Леграда Іван Саболич.

Наразі в Леграді, який завдяки вигідному географічному положенню став статутним ринковим містом ще в 1488 році, проживає близько 2000 людей. Це досі мала кількість, тому громада планує продовжити програму "будинок за куну".

У столиці Албанії збудують хмарочос "вертикальне село"

Весною цього року в Тирані почнуть будувати унікальний шаховий хмарочос, який неофіційно назвали "вертикальним селом". Це буде житлова будівля заввишки 140 метрів.

Хмарочос збудують з 13 кубів у семи варіаціях розміром 22,5 метри на 22,5 метра та висотою у 7 поверхів. Це типова висота будівель у Тирані. Проєкт хмарочоса презентувала португальська студія OODA, і він справді вражає. Хмарочос збудують з албанських матеріалів, щоб "зменшити вуглецевий слід і підтримати місцевий бізнес".