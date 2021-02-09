Выбор цвета для квартиры или дома – процесс не из легких, ведь от оттенков зависит не только восприятие интерьера, но и комфорт во время проживания.

Каким образом можно правильно определить цвета для интерьера, рассказала дизайнер интерьера Ольга Хомяк.

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Расскажу способы, которые не встретишь в популярных статьях в интернете. Этими фишками пользуюсь сама,

– отметила Ольга Хомяк.

Как выбрать цвет для интерьера

Палитры от природы

По словам дизайнера интерьера, необходимо использовать пропорции цветовых пятен, глядя на фото. Она уточнила, что фоновые оттенки на снимках (например, небо или поле в разное время года) могут быть цветом стен или пола. В то же время тона деревьев или архитектурных элементов могут использоваться для мебели. Маленькие детали с переднего плана – отличные акценты для интерьера (текстиль, освещение и пр.).

Освещение

При выборе цвета стен необходимо учесть естественное освещение, размеры окон и сторону света! В помещении с недостаточным освещением все цвета будут казаться тусклыми, даже белый. Многие любят белый, но в помещениях со слабым дневным светом белый выглядит "грязным",

– пояснила Ольга.

По ее мнению, в таких комнатах лучше использовать для стен различные оттенки серого. В таком случае цвет будет однородным независимо от освещения.

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От цвета зависит восприятие интерьера / Фото pinterest

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Эскиз комнаты

Перед тем как выбирать оттенок, определите цвета, которые вам нравятся. Облегчить эту задачу помогут мудборды и коллажи. Ольга Хомяк добавила, что можно найти картинки разного смысла (природа, мебель, архитектура), разложить на лист перед собой.

Что делать, если хотите добавить ярких красок, но сомневаетесь? Недавно в книге я прочитала хороший способ изучить свою реакцию на цвет. Купить разноцветные фрукты / цветы разложить по квартире. Это способ поможет безопасно определить, какой цвет вам нравится больше, какие цвета раздражают,

– рассказала дизайнер интерьера.

После того как вы определитесь с цветами, следует сделать набросок (можно от руки) своего помещения и красками разрисовать элементы (пол, мебель, стены и пр.). Это поможет определиться с цветовой палитрой и акцентами в интерьере. А реальные оттенки следует подбирать на настоящих образцах.

Чтобы не ошибиться с выбором цветовой гаммы, проще сочетать 5 оттенков: основной цвет, акцентные оттенки, базовые нейтральные (фоновые),

– резюмировала Ольга Хомяк.