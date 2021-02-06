Время от времени любой интерьер приедается или надоедает. Но делать снова ремонт необязательно.

Как освежить жилье с помощью текстиля, рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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Текстиль – главный помощник в создании уюта… Хочу напомнить, что с помощью текстиля можно капитально преобразить интерьер. Даже повесив новую шторку в ванной,

– отметила Лошакова.

Что нужно учесть

Цветовая гамма

Выберите оттенки для своего жилья, и под них подбирайте весь текстиль. Достаточно 2-3 цветов, которые будут сочетаться между собой. Оттенки могут немного отличаться.



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Выберите оттенки для дома и текстиля / Фото design-homes

Сезонные комплекты

Для того чтобы интерьер не надоедал, создайте 2 комплекта текстиля для всего жилья – зимний и летний. Речь идет как о покрывалах, шторах, подушках, пледах, так и о мелочах вроде кухонных полотенец. Так вы сможете менять интерьер каждые полгода. Это также позволит сохранить вещи в отличном состоянии.

Сезонный текстиль позволит регулярно менять "картинку" / Фото tekstilprofi

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Покупайте только то, что нравится

По словам дизайнера интерьера, не следует экономить на таких важных деталях, как текстиль. Если вы хотите сменить покрывало, но берете дешевый вариант, который вам не по душе, вскоре вы захотите его сменить. Поэтому лучше сразу выбирать только те вещи и элементы, которые вам нравятся.

Текстиль должен вписываться в интерьер / Фото pinterest