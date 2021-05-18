Цена квадратного метра жилья возрастет на 5-7%. К концу 2021 года цифра будет примерно вдвое выше, рассказала эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак.

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С чем связан рост цен

По словам Берещак, на среднюю стоимость квадратного метра жилой недвижимости в новостройках влияет повышение цен на стройматериалы, комплектующие и строительно-монтажные работы.

Эксперт считает, что в ближайшем квартале следует быть готовыми к подорожанию первичного жилья на 5-7%, в годовом эквиваленте цифра может достичь 15%.

Рост цен на жилье связан с подорожанием сырья / Фото Pixabay

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Резкий скачок цен на металлоконструкции, разумеется, потянет рост себестоимости, потому как процент металла в строительстве достаточно велик, и его составляющая в смете проекта весомая. Тем более, что мы видим, как по всему миру растут инфляционные опасения. Чем дешевле становится доллар, тем сырьевые товары становятся дороже,

– отметила Виктория Берещак.

По ее мнению, резкого скачка цен на квартиры пока не будет.

Эксперт пояснила, что девелоперы заинтересованы в продажах, поэтому реагировать на подорожание сырья будут постепенно – по мере степени готовности проекта.