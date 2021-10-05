Благодаря стремительному росту цен на акции компаний, связанных с информационными технологиями, их руководители становятся еще богаче. Генеральный директор Amazon Джефф Безос успел увеличить доход на 64 миллиарда долларов, а генеральный директор Facebook Марк Цукерберг приумножил капитал на 42,3 миллиарда долларов (если не учитывать убытков, связанных со сбоями в работе соцсетей и мессенджеров компании).

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Джефф Безос, дом в Медине (Вашингтон)

Дом Безоса за забором / Фото 24 канал

За время создания электронной империи Amazon, 52-летний Безос приобрел огромное количество недвижимости и даже занял 26-е место среди землевладельцев Америки. В миллионера есть ранчо в Западном Техасе, дом на набережной в штате Вашингтон, 3 квартиры на Манхэттене и имение в Беверли-Хиллз.

Дом предпринимателя в Медине (штат Вашингтон), располагается по соседству со штаб-квартирой Amazon. Территория площадью более 2 гектаров включает особняк площадью 2694 квадратных метров, коттедж и эллинг.

Илон Маск, поместье в Калифорнии

Дом Илона Маска / Фото New York Post

В прошлом году после обвинений Маска в уклонении от налогов, предприниматель решил распродать все свое имущество. Однако недавно стало известно, что его поместье в Калифорнии все же снято с продажи, а Маск до сих пор остается его владельцем.

Бизнес-магнат приобрел недвижимость еще в 2017 году за немалую сумму – 23,4 миллиона долларов. Особняк площадью 1486 квадратных метров ранее принадлежал аристократической семье.

Бернар Арно, поместье в Париже

Имение Арно / Фото Pinterest

Самый богатый человек Европы – президент Louis Vuitton Moët Hennessy – Бернар Арно, по праву считается той фигурой бизнеса, которая может все. И его недвижимость еще раз подтверждает этот титул.

По данным Bloomberg, парижский особняк 17 века в котором живет Бернар Арно, украшенный известными произведениями искусства. Арно удалось собрать коллекцию современного искусства, где среди художников представлены Баския, Дэмиен Херст, Маурицио Каттелана, Энди Уорхол и Пабло Пикассо.

Арно также обладает замком Сен-Реми-де-Ланд, Шато Шеваль и имением в Сен-Тропе. В 2000 году Бернар Арно приобрел целый парк (129 га земли) в Лондоне и построил там роскошную виллу площадью 4300 квадратных метров. Кроме этого Арно владеет островом площадью 54 гектара на Багамах, винодельней в Бургундии и квартирой в Брюсселе.

Билл Гейтс, дом в Медине (Вашингтон)

Недвижимость Гейтса / Фото wikipedia

60-летний Билл Гейтс проводит большую часть свободного времени в своем доме площадью 6131 квадратный метр. Дом получил название Xanadu 2.0 – это отсылка к дому главного героя фильма "Гражданин Кейн". Из особняка открывается волшебный вид на озеро Вашингтон.

Гейтс потратил 7 лет и 63,2 миллиона долларов, чтобы построить этот дом, добавить соседние здания и наполнить его современной техникой

Гейтс приобрел участок за 2 миллиона долларов в 1988 году, но, согласно публичным данным, сейчас недвижимость стоит 170 миллионов долларов.

Уоррен Баффет, дом в Омаха (Небраска)

Дом Баффета отличается лаконичностью и простотой / Фото Insider

86-летний Баффет известен скромной жизнью. Дом инвестора, приобретенный в 1958 году за 31 500 долларов, до сих пор остается местом его постоянного проживания. Баффет провел несколько расширений и добавив пристроек, чтобы сделать недвижимость более комфортной. Поэтому сейчас ее площадь составляет 603 квадрата.

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Марк Цукерберг, дом в Пало-Альто (Калифорния)

Дом Цукерберга / Фото Pinterest

Среди недвижимости Цукерберга дома в Пало-Альто и Сан-Франциско.

Первый из них был приобретен в 2011 году за 7 миллионов долларов. Площадь здания тогда составляла 464 квадратов. Впоследствии основатель Facebook купил еще 4 соседних дома. Таким образом Цукерберг стремился обеспечить приватность.

Ларри Эллисон, дом в Вудсайде (Калифорния)

Дом Эллисона / Фото Insider

72-летний исполнительный председатель Oracle Ларри Эллисон может похвастаться большим портфелем недвижимости. Он скупил части целых кварталов в Малибу и вокруг озера Тахо. Ему принадлежит особняк Бичвуд за 70 миллионов долларов в Ньюпорте, вилла с садом в Киото (Япония) и 98% земли Ланаи – шестого по величине острова Гавайев, которую он купил в 2012 году за 500 миллионов долларов.

Его имение в Вудсайде оценивается в 110 миллиона долларов. Следуя японской архитектуре 16-го века, во дворе есть 2 искусственных озера.