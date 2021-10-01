Експертка назвала главные риски на рынке недвижимости Украины: чего ожидать
Источник:The Page
Нестабильность на рынке жилья на фоне непростой экономической ситуации, вызывает горячие обсуждения, которые часто только раздувают панику. Одни предсказывают стремительный рост цен, другие кричат о падении, которое приведет к краху.
Анализируя макроэкономические и общерыночные факторы, обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала на что нам ожидать в четвертом квартале. Собрали самое главное.
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С начала 2021 медианная стоимость квадратного метра жилья в ЖК Киева выросла на 17% в гривне и на 23,5% в долларах. При этом рост цен в гривне с начала пандемии еще существеннее – целых 30%.
Каждая новость о росте цен непременно влечет за собой вброс о "мыльном пузыре на рынке жилья Украины, который вот-вот лопнет". На самом деле нам нечего бояться. Глядя на мировые сырьевые рынки и анализируя прогнозы по инфляции, следует ожидать, что нас ожидает дальнейший рост себестоимости жилья.Цены продолжат расти, но есть ряд факторов, сдерживающих этот процесс.
Ключевыми факторами удорожания квадрата на рынке жилой недвижимости в Украине в 2021 году стала растущая себестоимость, ценовое ралли на мировых рынках, ускорение инфляции в годовом измерении в Украине. Напомню, что в первом полугодии себестоимость вышла за пределы целевого диапазона, и это отклонение было куда больше предполагаемого. А уже в июле 2021 года мы увидели показатель на уровне 10,2%, – рассказывает экспертка.
Еще один важный фактор, провоцирующий рост цен, – увеличение инвестиционного спроса, который до сих пор хранится в сегментах комфорт-плюс и бизнес-класс. В общей структуре спроса на этот показатель вырос на 20% с начала года. Именно этот фактор стал причиной существенной разницы в ценах на первичном рынке.
Для сравнения: общерыночная стоимость квадрата увеличилась на 17%, тогда как в сегменте комфорт-плюс этот рост составил 20 – 22%, в бизнес-классе за аналогичный промежуток времени наблюдалось повышение на 24%.
Также на разницу влияет степень строительной готовности: у ликвидных комплексов с высоким уровнем платежеспособного спроса заметно выше уровень динамики на площадке.
Что будет с ценами на недвижимость в Украине: прогноз
В четвертом квартале цены на украинскую недвижимость будут расти, в том числе из-за увеличения стоимости стройматериалов.
Экспертка выделяет 2 причины активного роста:
- высокая инфляция (как в стране, так и в мире);
- последствия коронавирусной реальности, связанные со сбоями в логистических цепочках.
Вполне вероятно, что цены повысятся еще в пределах 10 – 15% к январю. А потом, в случае снижения платежеспособного спроса, нас ждет небольшое затишье.
Главные риски для строительного рынка Украины
Исчерпания платежеспособного спроса
Реальные доходы снова идут на снижение, а ипотека еще не стала инструментом, который способен выровнять ситуацию. Охлаждение платежеспособного спроса может ударить по рынку, в частности повлиять на количество выводимых проектов, и темпы строительства.
Законопроект 5600
Законопроект, предусматривающий НДС на первую поставку жилья сразу же закладывает 20% роста стоимости квадрата, а учитывая все расходы и необходимость заработать, на плечи конечного потребителя может лечь и 25%, кроме роста себестоимости. Это влечет за собой много факторов риска: снижение уровня спроса, уменьшение доли инвестиционных сделок в общей структуре, падение строительного мультипликатора, рост стоимости для покупателя жилья.
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Перестройка рынка
Сюда можно отнести и такие глобальные процессы как ликвидация ГАСИ и запуск ГИАГ, начало выдачи разрешений на строительство и сертификатов готовности в электронной системе, вопросы защиты прав инвесторов и многие другие процессы, которые влияют на функционирование строительного рынка.