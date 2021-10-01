Експертка назвала главные риски на рынке недвижимости Украины: чего ожидать

Нестабильность на рынке жилья на фоне непростой экономической ситуации, вызывает горячие обсуждения, которые часто только раздувают панику. Одни предсказывают стремительный рост цен, другие кричат о падении, которое приведет к краху.

Анализируя макроэкономические и общерыночные факторы, обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала на что нам ожидать в четвертом квартале. Собрали самое главное.

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С начала 2021 медианная стоимость квадратного метра жилья в ЖК Киева выросла на 17% в гривне и на 23,5% в долларах. При этом рост цен в гривне с начала пандемии еще существеннее – целых 30%.

Каждая новость о росте цен непременно влечет за собой вброс о "мыльном пузыре на рынке жилья Украины, который вот-вот лопнет". На самом деле нам нечего бояться. Глядя на мировые сырьевые рынки и анализируя прогнозы по инфляции, следует ожидать, что нас ожидает дальнейший рост себестоимости жилья.

Цены продолжат расти, но есть ряд факторов, сдерживающих этот процесс.

Ключевыми факторами удорожания квадрата на рынке жилой недвижимости в Украине в 2021 году стала растущая себестоимость, ценовое ралли на мировых рынках, ускорение инфляции в годовом измерении в Украине. Напомню, что в первом полугодии себестоимость вышла за пределы целевого диапазона, и это отклонение было куда больше предполагаемого. А уже в июле 2021 года мы увидели показатель на уровне 10,2%, – рассказывает экспертка.

Еще один важный фактор, провоцирующий рост цен, – увеличение инвестиционного спроса, который до сих пор хранится в сегментах комфорт-плюс и бизнес-класс. В общей структуре спроса на этот показатель вырос на 20% с начала года. Именно этот фактор стал причиной существенной разницы в ценах на первичном рынке.

Для сравнения: общерыночная стоимость квадрата увеличилась на 17%, тогда как в сегменте комфорт-плюс этот рост составил 20 – 22%, в бизнес-классе за аналогичный промежуток времени наблюдалось повышение на 24%.

Также на разницу влияет степень строительной готовности: у ликвидных комплексов с высоким уровнем платежеспособного спроса заметно выше уровень динамики на площадке.

Что будет с ценами на недвижимость в Украине: прогноз

Общерыночная стоимость квадрата увеличилась на 17% / Фото Pexels

В четвертом квартале цены на украинскую недвижимость будут расти, в том числе из-за увеличения стоимости стройматериалов.

Экспертка выделяет 2 причины активного роста:

высокая инфляция (как в стране, так и в мире); последствия коронавирусной реальности, связанные со сбоями в логистических цепочках.

Вполне вероятно, что цены повысятся еще в пределах 10 – 15% к январю. А потом, в случае снижения платежеспособного спроса, нас ждет небольшое затишье.

Главные риски для строительного рынка Украины

Исчерпания платежеспособного спроса

Реальные доходы снова идут на снижение, а ипотека еще не стала инструментом, который способен выровнять ситуацию. Охлаждение платежеспособного спроса может ударить по рынку, в частности повлиять на количество выводимых проектов, и темпы строительства.

Законопроект 5600

Законопроект, предусматривающий НДС на первую поставку жилья сразу же закладывает 20% роста стоимости квадрата, а учитывая все расходы и необходимость заработать, на плечи конечного потребителя может лечь и 25%, кроме роста себестоимости. Это влечет за собой много факторов риска: снижение уровня спроса, уменьшение доли инвестиционных сделок в общей структуре, падение строительного мультипликатора, рост стоимости для покупателя жилья.

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Перестройка рынка

Сюда можно отнести и такие глобальные процессы как ликвидация ГАСИ и запуск ГИАГ, начало выдачи разрешений на строительство и сертификатов готовности в электронной системе, вопросы защиты прав инвесторов и многие другие процессы, которые влияют на функционирование строительного рынка.