Уникальное предложение делает то, что в регионе распродаются старинные дома в стиле барокко. Рассказываем кто и как может купить жилье по символической цене.

Интересно Лучшие районы Киева для покупки жилья: рейтинг от известного девелопера

Леонфорте: особенности местности

Леонфорте, расположенный в провинции Энна, является исторической деревней с большим количеством культурных достопримечательностей. В частности, на территории расположена гора Альтезина, на вершине которой когда-то раскинулось одно из первых на территории Италии доисторических поселений. В связи с этим, недавно на локации создали природный заповедник Монте-Альтезина.

Небольшой по площади поселок также славится рядом туристических и культурных достопримечательностей, кроме церквей здесь также находятся дворец Бранчифорти, вилла Коммунале, фонтан нимф и дворец Гасио.

Зачем правительство проводит распродажу недвижимости

Это село считается сокровищницей культуры Италии, однако в последние годы здесь существенно сократилось количество жителей. Восстановить баланс муниципальная администрация планирует благодаря инициативе продаж домов по 1 евро.

У муниципалитета Леонфорте есть исторический центр в стиле барокко, а некоторые дома внесены в список исторических объектов, на реконструкцию которых необходимо разрешение. Распродажа домов является шагом к восстановлению заброшенных зданий с минимальным привлечением средств местной администрации.

Проект должен возродить исторический центр муниципалитета посредством реконструкции городской застройки, укрепить туристический статус Леонфорте, а также увеличить количество магазинов и ремесленных мастерских

– говорится в объявлении.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.

Кто может приобрести дом

Администрация отмечает, что предложение домов за 1 евро в Леонфорете доступно как для итальянцев, так и для нерезидентов страны. Они уточнили, что будут соблюдать прозрачность при процедуре передачи права собственности, а также тщательно изучит цель покупки недвижимости.

Ознакомиться с формой заявки на покупку жилья можно по ссылке.