Уникальное предложение делает то, что в регионе распродаются старинные дома в стиле барокко. Рассказываем кто и как может купить жилье по символической цене.
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Леонфорте: особенности местности
Леонфорте, расположенный в провинции Энна, является исторической деревней с большим количеством культурных достопримечательностей. В частности, на территории расположена гора Альтезина, на вершине которой когда-то раскинулось одно из первых на территории Италии доисторических поселений. В связи с этим, недавно на локации создали природный заповедник Монте-Альтезина.
Небольшой по площади поселок также славится рядом туристических и культурных достопримечательностей, кроме церквей здесь также находятся дворец Бранчифорти, вилла Коммунале, фонтан нимф и дворец Гасио.
Зачем правительство проводит распродажу недвижимости
Это село считается сокровищницей культуры Италии, однако в последние годы здесь существенно сократилось количество жителей. Восстановить баланс муниципальная администрация планирует благодаря инициативе продаж домов по 1 евро.
У муниципалитета Леонфорте есть исторический центр в стиле барокко, а некоторые дома внесены в список исторических объектов, на реконструкцию которых необходимо разрешение. Распродажа домов является шагом к восстановлению заброшенных зданий с минимальным привлечением средств местной администрации.
Проект должен возродить исторический центр муниципалитета посредством реконструкции городской застройки, укрепить туристический статус Леонфорте, а также увеличить количество магазинов и ремесленных мастерских
– говорится в объявлении.
Кто может приобрести дом
Администрация отмечает, что предложение домов за 1 евро в Леонфорете доступно как для итальянцев, так и для нерезидентов страны. Они уточнили, что будут соблюдать прозрачность при процедуре передачи права собственности, а также тщательно изучит цель покупки недвижимости.
Ознакомиться с формой заявки на покупку жилья можно по ссылке.