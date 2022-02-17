Унікальною пропозицію робить те, що у регіоні розпродаються старовинні будинки в стилі бароко. Розповідаємо, хто та як може купити житло за символічною ціною.

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Леонфорте: особливості місцевості

Леонфорте, розташований у провінції Енна, є історичним селом з великою кількістю культурних памяток. Зокрема на території розташована гора Альтезіна, на вершині якої колись розкинулося одне із перших на території Італії доісторичних поселень. У зв'язку з цим, нещодавно на локації створили природний заповідник Монте-Альтезіна.

Невеличке за площею селище також славиться низкою туристичних і культурних пам'яток, крім церков тут також знаходяться палац Бранчіфорті, вілла Комунале, фонтан німф і палац Гасіо.

Навіщо уряд проводить розпродаж нерухомості

Це село вважається скарбницею культури Італії, однак в останні роки тут суттєво скоротилася кількість мешканців. Відновити баланс муніципальна адміністрація планує завдяки ініціативі продажу будинків за 1 євро.

Муніципалітет Леонфорте має історичний центр у стилі бароко, а деякі будинки внесені до списку історичних об'єктів, на реконструкцію яких необхідний дозвіл. Тож розпродаж будинків є кроком до відновлення занедбаних будівель з мінімальним залученням коштів місцевої адміністрації.

Проєкт повинен відродити історичний центр муніципалітету за допомогою реконструкції міської забудови, зміцнити туристичний статус Леонфорте, а також збільшити кількість магазинів та ремісничих майстерень,

– йдеться у оголошенні.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Хто може придбати будинок

Адміністрація зазначає, що пропозиція будинків за 1 євро у Леонфорет доступна як для італійців, так і для нерезидентів країни. Вони уточнили, що дотримуватимуться прозорості під час процедури передачі права власності, а також ретельно вивчить мету купівлі нерухомості.

Ознайомитися із формою для заявки на купівлю житла можна за посиланням.