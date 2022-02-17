Еще один итальянский поселок распродает дома по 1 евро: детали

Список итальянских деревень, в которых продаются дома за 1 евро, расширяется. Сейчас по символической цене можно купить дома в Леонфорте – сицилийском муниципалитете провинции Энна.

Уникальное предложение делает то, что в регионе распродаются старинные дома в стиле барокко. Рассказываем кто и как может купить жилье по символической цене.

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Леонфорте: особенности местности

Леонфорте, расположенный в провинции Энна, является исторической деревней с большим количеством культурных достопримечательностей. В частности, на территории расположена гора Альтезина, на вершине которой когда-то раскинулось одно из первых на территории Италии доисторических поселений. В связи с этим, недавно на локации создали природный заповедник Монте-Альтезина.

Небольшой по площади поселок также славится рядом туристических и культурных достопримечательностей, кроме церквей здесь также находятся дворец Бранчифорти, вилла Коммунале, фонтан нимф и дворец Гасио.

Зачем правительство проводит распродажу недвижимости

Это село считается сокровищницей культуры Италии, однако в последние годы здесь существенно сократилось количество жителей. Восстановить баланс муниципальная администрация планирует благодаря инициативе продаж домов по 1 евро.

У муниципалитета Леонфорте есть исторический центр в стиле барокко, а некоторые дома внесены в список исторических объектов, на реконструкцию которых необходимо разрешение. Распродажа домов является шагом к восстановлению заброшенных зданий с минимальным привлечением средств местной администрации.

Проект должен возродить исторический центр муниципалитета посредством реконструкции городской застройки, укрепить туристический статус Леонфорте, а также увеличить количество магазинов и ремесленных мастерских

– говорится в объявлении.

Кто может приобрести дом

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Администрация отмечает, что предложение домов за 1 евро в Леонфорете доступно как для итальянцев, так и для нерезидентов страны. Они уточнили, что будут соблюдать прозрачность при процедуре передачи права собственности, а также тщательно изучит цель покупки недвижимости.

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