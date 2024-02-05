Сколько украинских семей приобрели жилье за жилищные сертификаты в январе

За первый месяц действия услуги "еВідновлення" новые дома приобрели несколько сотен украинских семей. При расчете люди воспользовались жилищными сертификатами, которые они получили в рамках этой госпрограммы.

Интересно, что еще в середине января жилье за сертификат приобрели 95 украинских семей, но уже к концу месяца это число существенно возросло до 500 семей.

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Где чаще всего украинцы покупали жилье за сертификаты

Средняя сумма одного сертификата – 2,2 миллиона гривен. Больше всего недвижимости приобрели Киеве и области, а также в Харьковской, Николаевской и Черниговской областях. Из 500 приобретенных домов преобладают квартиры. Частные дома – около сотни из общего количества.



Статистика за январь / Фото Мининфраструктуры

Всего на сегодня имеем уже 2,5 тысячи сформированных сертификатов с 9,3 тысячи поданных заявлений. Надеемся, что в ближайшее время все эти граждане также выберут себе новое жилье,

– пишут в Мининфраструктуры.

К слову, что за жилищные сертификаты можно приобрести квартиру, дом, или сделать инвестицию в жилье в процессе строительства. Сертификат действует в течение 5 лет.

На сколько выросли продажи жилья в Украине за прошлый год

Государственные и частные нотариусы засвидетельствовали, что в течение 2023-го в Украине возросло количество договоров купли-продажи жилья в 1,7 раза. Если в 2022 году их зафиксировали 100 710, то в прошлом году это количество составляло 172 628 договоров. Рост за год составляет около 71%.

Также в 2023 году удалось заключить 231 881 договор купли-продажи земельных участков. Это почти на 74% больше, чем в первый год войны.