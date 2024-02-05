Цікаво, що ще в середині січня житло за сертифікат придбали 95 українських родин, але вже під кінець місяця це число суттєво зросло до 500 сімей.

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Де найчастіше українці купували житло за сертифікати

Середня сума одного сертифіката – 2,2 мільйона гривень. Найбільше нерухомості придбали Києві та області, а також у Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. З 500 придбаних осель переважають квартири. Приватні будинки – близько сотня зі загальної кількості.



Статистика за січень / Фото Мінінфраструктури

Загалом на сьогодні маємо вже 2,5 тисячі сформованих сертифікатів з 9,3 тисячі поданих заяв. Сподіваємося, що найближчим часом всі ці громадяни також оберуть собі нове житло,

– пишуть у Мінінфраструктури.

До слова, що за житлові сертифікати можна придбати квартиру, будинок, або зробити інвестицію у житло в процесі будівництва. Сертифікат діє протягом 5 років.

На скільки зросли продажі житла в Україні за минулий рік

Державні та приватні нотаріуси засвідчили, що протягом 2023-го в Україні зросла кількість договорів купівлі-продажу житла в 1,7 раза. Якщо у 2022 році їх зафіксували 100 710, то минулого року ця кількість становила 172 628 договорів. Зростання за рік становить близько 71%.

Також у 2023 році вдалося укласти 231 881 договір купівлі-продажу земельних ділянок. Це майже на 74% більше, ніж у перший рік війни.