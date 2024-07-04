Независимо от того, есть ли у вас маленькая гостиная, или просторная комната для отдыха, эти идеи декорирования можно адаптировать к любой площади и стилю. Это простые изменения, которые и стоят дешево, и требуют минимальных усилий.

Интересно Какие цвета делают маленькую спальню изысканной и уютной: три палитры от дизайнеров

Добавьте яркий цвет, что вызывает у вас радость

Гостиная с акцентным голубым диваном / Фото Vaughan Design & Development

Выбор одного акцента, такого как яркое кресло или ковер, может мгновенно изменить атмосферу вашего пространства. Цвет очень влияет на наше настроение и уровень энергии, поэтому используйте радостные оттенки, например солнечно-желтый, зеленый или голубой.

Купите декор из натуральных материалов

Гостиная в стиле прибрежной каюты / Фото Neptune

Природные текстуры идеально подходят для создания расслабленной и спокойной атмосферы. Такие предметы, как плетеные ковры или ротанговые осветительные приборы создают связь с внешней средой.

Замените декоративные подушки

Гостиная в винтажном стиле с декоративными подушками / Фото Carley Summers

Подушки – один из самых простых элементов декора, которые не требуют значительных затрат. А вид гостиной с новыми диванными подушками, которые имеют интересный принт, совсем другой.

Уберите лишний декор

Солнечная гостиная с синим диваном / Фото Alexandra Kaehler

"Меньше вещей – больше ощущения легкости. Это всегда моя цель, особенно в теплую погоду", – говорит дизайнер из Миннесоты.

Добавьте индивидуальности

Синяя гостиная с полосатым диваном и аксессуарами из ротанга / Фото Alexandra Kaehler

Нет ничего лучше интерьера, который полон индивидуальности. Подумайте, какие вещи напоминают вам о счастливых моментах и поставьте их как декор в гостиной. Семейные фотографии в рамках – отличное начало.