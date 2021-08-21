Где купить квартиру в Испании: названы города с самой дешевой недвижимостью
21 августа 2021 , 19:36Читати новину українською
Источник:Idealista
Эксперты назвали 25 городов Испании, где можно приобрести жилую недвижимость по доступной цене. Стоимость квадратного метра в этих городах не превышает 500 евро (15,6 тысячи гривен).
На первом месте оказался муниципалитет Карпио-де-Тахо с ценой 304 евро (9,5 тысячи гривен) за "квадрат". Какие еще города попали в список – читайте далее.
Важно Самые привлекательные ЖК в Киеве: как они выглядят и где расположены
Где самое доступное жилье в Испании: ТОП-25Цены указаны за квадратный метр.
- Карпио-де-Тахо (Толедо) – 304 евро (9,5 тысячи гривен).
- Барруэло-де-Сантульян (Паленсия) – 383 евро (11,9 тысячи гривен).
- Себолья (Толедо) – 401 евро (12,5 тысячи гривен).
- Альмаден (Сьюдад-Реаль) – 407 евро (12,7 тысячи гривен).
- Эренесия (Сьюдад-Реаль) – 412 евро (12,9 тысячи гривен).
- Мота-дель-Куэрво (Куэнка) – 416 евро (13 тысяч гривен).
- Малагон (Сьюдад-Реаль) – 426 евро (13,3 тысячи гривен).
- Оркахо-де-Сантьяго (Куэнка) – 432 евро (13,4 тысячи гривен).
- Торральба-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) – 438 евро (13,6 тысячи гривен).
- Пуэрто-Серрано (Кадис) – 439 евро (13,7 тысячи гривен).
- Портильо-де-Толедо (Толедо) – 441 евро (13,7 тысячи гривен).
- Каррион-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) – 445 евро (13,9 тысячи гривен).
Квартиру в Испании можно купить по цене от 304 евро за квадратный метр / Фото Pixabay
Интересно В Черногории подорожало жилье: сколько стоит "квадрат" в новостройке
- Ла Побла-Льярга (Валенсия) – 448 евро (14 тысяч гривен).
- Моклин (Гранада) – 456 евро (14,2 тысячи гривен).
- Тобарра (Альбасете) – 456 евро (14,2 тысячи гривен).
- Бульяс (Мурсия) – 457 евро (14,2 тысячи гривен).
- Бембибре (Леон) – 457 евро (14,2 тысячи гривен).
- Пинос-Пуэнте (Гранада) – 468 евро (14,6 тысячи гривен).
- Бривьеска (Бургос) – 473 евро (14,7 тысячи гривен).
- Мигель-Эстебан (Толедо) – 476 евро (14,8 тысячи гривен).
- Хериндоте (Толедо) – 476 евро (14,8 тысячи гривен).
- Кастуэра (Бадахос) – 481 евро (15 тысяч гривен).
- Калера-и-Чосас (Толедо) – 482 евро (15 тысяч гривен).
- Чиривель (Альмерия) – 482 евро (15 тысяч гривен).
- Балагер (Льейда) – 486 евро (15,1 тысячи гривен).
Доступное жилье представлено в 25 городах Испании / Фото Pixabay