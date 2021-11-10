Где купить квартиру в Киеве: названы самые популярные районы

Районы и пригороды Киева переживают период трансформаций. В последние годы на карте столицы появились новые точки притяжения, новые микрорайоны и кварталы новостроек.

Однако не все они одинаково выгодны для инвестирования. Рассказываем, какие районы Киева наиболее популярны среди инвесторов в новостройки и где лучше купить квартиру на первичном рынке для дальнейшей реализации.

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Какие районы застраиваются наиболее активно

Сегодня в Киеве ряд районов активно застраивают качественным жильем. В сочетании с транспортной и социальной инфраструктурой широкий выбор сосредоточился в следующих районах:

Печерский;

Шевченковский;

Голосеевский;

Соломенский;

Дарницкий.

В этот список войдет и Подольский район (прежде всего жилой массив Виноградарь) после ввода в эксплуатацию новых станций метрополитена. По словам Генерального директора Агентства Недвижимости "Park Lane", Виктории Барабаш, среди самых перспективных улиц на Виноградаре – проспект Правды, улица Василия Порика, Маршала Гречко, Мостицкая, Межевая, Белицкая. Сейчас выгодно покупать квартиры в ЖК на этих улицах, пока строительство метрополитена не подняло их в цене.

В список перспективных районов входят и жилые массивы с рекреационными зонами. Это Днепровский, не центральная часть Голосеевского района (улица Васильковская, Академика Заболотного, Окружная дорога), частично Святошинский район (улица Салютная).

Появление качественных жилых комплексов сразу улучшает репутацию и перспективы района. Самые новые жилые комплексы-микрорайоны сейчас строят у станций метро Теремки, Нивки. На Левом берегу покупателям будут интересны квартиры в новостройках на зеленой ветке метро.

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