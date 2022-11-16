Такие данные вытекают из нового отчета Prime Global Cities Index за третий квартал 2022 года, представленный компанией Knight Frank.

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Что известно об исследовании

Prime Global Cities Index отслеживает изменения цен на премиальное жилье (5% рынка) в 45 городах мира. Цены не учитывают инфляцию и рассчитываются в местной валюте.

В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Для сравнения, в первом квартале годовой рост составил 10%. Однако в квартальном исчислении (с июля по сентябрь) в 19 городах из 45 цен на элитное жилье снизились. В первом квартале таких городов было всего девять.

Где самое дорогое и дешевое

В десятку городов с самым значительным годовым ростом цен на премиальное жилье вошли:

Дубай (ОАЭ) – рост на 88,8%,

Майами (США) – рост на 30,8%,

Токио (Япония) – рост на 17%,

Лос-Анджелес (США) – рост на 13,6%,

Голд-Кост (Австралия) – рост на +11,3%,

Цюрих (Швейцария) – рост на 10,7%,

Эдинбург (Шотландия) – рост на 9,9%,

Берлин (Германия) – рост на 9,4%,

Сеул (Южная Корея) – рост на 8,9%,

Тайбэй (Тайвань) – рост на +8,6%.



20 городов мира с самым стремительным подорожанием элитной недвижимости / скриншот 24 канала

Годовой спад цен на элитное жилье зафиксирован в семи городах мира: