Такие данные вытекают из нового отчета Prime Global Cities Index за третий квартал 2022 года, представленный компанией Knight Frank.
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Что известно об исследовании
Prime Global Cities Index отслеживает изменения цен на премиальное жилье (5% рынка) в 45 городах мира. Цены не учитывают инфляцию и рассчитываются в местной валюте.
В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Для сравнения, в первом квартале годовой рост составил 10%. Однако в квартальном исчислении (с июля по сентябрь) в 19 городах из 45 цен на элитное жилье снизились. В первом квартале таких городов было всего девять.
Где самое дорогое и дешевое
В десятку городов с самым значительным годовым ростом цен на премиальное жилье вошли:
- Дубай (ОАЭ) – рост на 88,8%,
- Майами (США) – рост на 30,8%,
- Токио (Япония) – рост на 17%,
- Лос-Анджелес (США) – рост на 13,6%,
- Голд-Кост (Австралия) – рост на +11,3%,
- Цюрих (Швейцария) – рост на 10,7%,
- Эдинбург (Шотландия) – рост на 9,9%,
- Берлин (Германия) – рост на 9,4%,
- Сеул (Южная Корея) – рост на 8,9%,
- Тайбэй (Тайвань) – рост на +8,6%.
20 городов мира с самым стремительным подорожанием элитной недвижимости / скриншот 24 канала
Годовой спад цен на элитное жилье зафиксирован в семи городах мира:
- Веллингтон (-18%),
- Франкфурт (-9,4%),
- Стокгольм (-5,2%),
- Гуанчжоу (-2,5%),
- Джакарта (-2%),
- Ванкувер (-1,7%),
- Куала-Лумпур (-0,5%).