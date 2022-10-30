От Ужгорода до Харькова: где выгоднее всего арендовать жилье

Рынок аренды в центральных регионах Украины медленно выходит из стагнации. Из-за возвращения украинцев домой спрос восстанавливается, в частности, в столице. В то же время цены на квартиры в западных областях снижаются.

Рассказываем, как изменялись цены на аренду и за сколько сегодня можно снять жилье. Кроме того, предлагаем познакомиться с прогнозами насчёт будущего рынка. О самом главном – дальше.

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Тенденции военной эпохи

С началом полномасштабного наступления, территория Украины поделилась на условные 4 группы:

временно оккупированные территории,

прифронтовые регионы,

тыловые регионы, в которых существует высокая угроза ракетных обстрелов, но невозможны обстрелы из артиллерийских систем,

наиболее безопасны западные области.

Соответственно, в каждой из них прослеживались собственные тенденции на рынке аренды недвижимости.

Ситуацию в первой проанализировать невозможно, но стоит отметить, что именно с этой территорией с 24 февраля выехало больше всего украинцев. Обычно они, иногда временно, останавливались в прифронтовых зонах – Запорожской, Донецкой, Харьковской областях. Из-за повышенных рисков значительной активности рынка аренды на этих территориях не наблюдалось, и цены на жилье совершили крутое пике. Такая тенденция сохраняется по сей день.

Цены на аренду жилья там составляют примерно 50% от довоенного уровня,

– отметил руководитель комитета по информационным системам и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

Тыловые регионы, в частности Киев, по соотношению цены и безопасности на сегодняшний день являются одними из самых удобных мест для аренды жилья. С началом полномасштабного вторжения, когда большинство граждан предпочитали жизнь на западе страны, цены на аренду жилья в тыловых областях упали почти на 50%. Однако сейчас все активнее наблюдается рост.

В то же время запад Украины медленно приходит в себя от наплыва людей. Из-за оттока вынужденных переселенцев сейчас во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске все реже предлагают жилье с заоблачными наценками. Однако средняя стоимость по рынку все еще ощутимо превышает довоенный уровень.

Как изменились критерии выбора жилья

На украинском рынке аренды изменились критерии, по которым арендаторы выбирают жилье, а арендодатели – сдают квартиры. Со стороны первых, прежде всего, речь идет о безопасности. Арендодатели обращают внимание на срок аренды, поскольку заинтересованы в клиентах на долгосрочную перспективу.

Эксперты отмечают, что после снижения интенсивности внутренней миграции украинцев рынок аренды жилья несколько стабилизировался и значительных всплесков спроса ни в одной из областей Украины пока не наблюдается.

Стоимость арендованного жилья

По словам эксперта по недвижимости Ирины Луханиной, после деоккупации Киевской области квартиры старого жилищного фонда в отдаленных массивах столицы можно было арендовать за сумму от 3 – 5 тысяч гривен в месяц. Ближе к центру такое жилье стоило 5,5 тысячи, двухкомнатная – 7 тысяч, трехкомнатные квартиры стоили в месяц от 10 – 12 тысяч. При этом эти цены сохранялись до середины августа.

Осенью ситуация стала меняться. Сегодня стоимость аренды недорогого жилья уже понемногу возвращается на довоенный уровень.

К середине октября медианная цена аренды "однушки" в Киеве составила 10 тысяч гривен в месяц, двухкомнатной квартиры – 16 тысяч, трехкомнатной – 25 тысяч.

Пока в Киеве наблюдается тенденция роста спроса и удорожания жилья среднего сегмента, спрос на квартиры в городах западной Украины становится чуть менее ажиотажным, но до сих пор остается высоким.

В среднем за аренду однокомнатной квартиры во Львове придется заплатить 14,4 тысяч гривен. Но самый большой спрос на жилье в Закарпатье. Аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде обойдется в среднем в 16,5 тысячи гривен,

– сообщает экономический эксперт Александр Хмелевский.

Достаточно высокий спрос сохраняется на жилье в Днепре, поскольку туда переехали многие жители Востока и Юга. Поэтому цена аренды там лишь немного ниже Киева.

В Одессе спрос на арендуемое жилье значительно сократился, соответственно снизились и цены. Поэтому аренда однокомнатной квартиры здесь в среднем составляет всего 5,5 тысячи гривен.

Рынок аренды постепенно восстанавливается и в Харькове, сильно пострадавшем от постоянных обстрелов российских войск. В мае он достиг 50% от довоенного уровня. С того времени арендовать жилье здесь можно в среднем за 6 000 гривен.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время значительных качелей на рынке арендованного жилья в Украине не предполагается. При условии, что ситуация в стране не будет радикально изменяться, цены на квартиры существенно расти уже не будут, но и не будут снижаться также.

Впрочем, дальнейшее развитие ситуации будет в значительной степени зависеть от событий на фронте и поведения страны-агрессора. Кроме того, потенциальные проблемы с тепло- и электроснабжением также могут отразиться на спросе и, как следствие, стоимости жилья в определенных районах, городах или даже целых областях Украины.